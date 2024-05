Ein Weltstar der Zauberkunst, David Copperfield, sieht sich erneut mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert, die einen Schatten über seine Karriere werfen. Nach kürzlich publik gewordenen Recherchen des britischen Nachrichtenmagazins The Guardian haben bis zu sechzehn Frauen Copperfield zwischen 1980 und 2014 des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Besonders brisant ist dabei die Tatsache, dass ein Teil dieser Vorwürfe in die Zeit seiner Beziehung mit dem deutschen Supermodel Claudia Schiffer auf Mallorca fällt, die von 1994 bis 1999 dauerte.

Die Beziehung zwischen Schiffer und Copperfield begann im Rampenlicht der Öffentlichkeit und entfachte die Fantasie vieler. Kennengelernt hatten sich die beiden 1993 bei einer Zauberershow, bei der Schiffer im Publikum saß. Die Chemie zwischen ihnen war offensichtlich, und schon bald darauf waren sie verlobt. Doch trotz der öffentlichen Zurschaustellung ihrer Liebe wurden ihre persönlichen Differenzen und Spekulationen über mögliche Untreue zum Thema in den Klatschspalten.

Während ihrer gemeinsamen Zeit wurde Mallorca, die Insel, die Claudia Schiffer seit ihrer Kindheit liebte und wo sie seit ihrem elften Lebensjahr die Sommer verbrachte, zum Schauplatz ihrer Beziehung. Zusammen besuchten sie die Baustelle von Schiffs neuer Villa, die sie in Cap Andritxol baute, und genossen die Sonne und die Schönheit der Insel. Doch hinter den glänzenden Fassaden ihrer Prominentenwelt gab es wohl mehr, als das Auge sehen konnte.

Das Ende ihrer Beziehung war von Geheimnissen umgeben, und die wahren Gründe für ihre Trennung wurden nie vollständig enthüllt. Heute, angesichts der neuen Anschuldigungen gegen Copperfield, werfen einige einen zweifelnden Blick auf ihre Vergangenheit und fragen sich, ob die damaligen Gerüchte über Untreue und persönliche Differenzen vielleicht mehr Wahrheit enthielten, als bisher angenommen.

David Copperfield bestreitet energisch die Anschuldigungen, die über seine Anwälte als "völlig falsch und unglaubwürdig" zurückgewiesen werden. Doch die Schatten seiner Vergangenheit scheinen schwerer zu wiegen als seine Dementis. Frauen, die behaupten, er habe seine Position ausgenutzt, um sie zu manipulieren und zu missbrauchen, erheben ihre Stimmen. Einige dieser Vorwürfe reichen bis in die Zeit zurück, als die Opfer noch minderjährig waren, was die Integrität seiner Verteidigung weiter in Frage stellt.