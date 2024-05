Die Sorgen um den eng mit Mallorca verbundenen Leinwanddarsteller Heinz Hoenig reißen seit Wochen nicht ab. Ende April wurde der "Das Boot-"-Schauspieler per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Berlin gebracht. Für Tage lag er im Koma und die Ärzte erklärten, dass er am Herzen notoperiert werden müsse. Am 13. Mai wurde ihm die Speiseröhre entfernt, und mittlerweile ist er aus dem Koma erwacht. Doch sind noch weitere medizinische Eingriffe erforderlich, da er eine neue Aorta braucht.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichteten, könnten die Kosten für eine solche Herz-Operation bis zu 100.000 Euro betragen. Da der 72-jährige Hoenig, der 2021 eine Insolvenz durchlaufen hatte und seitdem nicht mehr krankenversichert ist, das Geld hierfür aus eigener Tasche nicht aufbringen kann, hat die Familie des Künstlers mit Unterstützung seines Managers und guten Freundes, Ralph Siegel, einen Spendenaufruf für die lebensrettende OP gestartet. Mittlerweile sollen dabei 160.947 Euro (Stand 17. Mai) zusammengekommen sein. Im März 2019 heiratete Heinz Hoenig seine Annika, mit der er seit 2018 liiert ist und zwei Kinder hat. (Foto Instagram @anni.ka_hoenig)

In ihrer Not hat die 39-jährige Frau des Künstlers, mit der er zusammen zwei Kinder hat, zudem eine Petition gestartet. Sie fordert mehr soziale Gerechtigkeit und eine grundlegende Reform des Gesundheitssystems. Durch die Einführung einer Bürgerversicherung, unabhängig vom Einkommen, Beschäftigungsstatus oder sozialem Hintergrund, sollte jeder in Deutschland Zugang zu einer medizinischen Versorgung bekommen – so die Argumente von Annika Kärsten-Hoenig, die ausgebildete Krankenschwester ist. Heinz Hoenig war noch im Januar Teilnehmer des Dschungelcamps, das er jedoch auf Anraten der Ärzte vorzeitig verlassen musste. Gesundheitlich hat der Schauspieler noch einen langen Weg vor sich: Nach dem ersten großen Eingriff, der Entfernung der Speiseröhre, muss der Bild-Zeitung zufolge noch seine komplette Halsschlagader, die entzündet ist, ausgewechselt werden. Seine Gattin Annika Kärsten-Hoenig sprach davon, dass der Eingriff zwischen acht bis zehn Stunden dauern könne und lebensgefährlich sei. Wann diese OP erfolgt, ist noch nicht bekannt und hängt von der Verfassung Hoenigs ab. Zudem soll Hoenig in den kommenden neun Monaten künstlich ernährt werden. Danach kann eine weitere Operation angegangen werden. Hierbei soll aus anderen Teilen seines Körpers eine neue Speiseröhre nachgebildet werden. Dem Sender RTL sagte Annika Kärsten-Hoenig: "Heinz hat sich klar für den operativen Weg entschieden! Alles andere kommt für ihn nicht infrage." Darüber hinaus soll er seiner Frau gesagt haben: "Annika, wir haben nur diese eine Chance. Und diese eine Chance werden wir nutzen. Vertrau mir, es wird alles gut."