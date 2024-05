Privater Fahrdienst bringt Sie sicher und professionell ans Ziel

Unsere Erfahrung in sicherem Fahren und persönlicher Sicherheit gibt Ihnen bei all Ihren Transfers Sicherheit. Wir werden in verschiedenen Kursen zum Ausweichen und aggressiven Fahren geschult und halten uns für Ihre Sicherheit und Ihren Schutz perfekt auf die neuen Fahrweisen ein.

Darüber hinaus kümmern wir uns um Ihre persönliche Sicherheit und die Ihrer Familie und Gäste. Zu unseren Dienstleistungen gehören ein grundlegendes lebenserhaltendes Set und ein AED-Defibrillator, der bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eine sofortige Gesundheitshilfe gewährleistet.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine rundum sichere Umgebung zu schaffen, indem wir Ihnen zusätzliche Leibwächter, Schutz in Ihrer Villa und einen privaten medizinischen Dienst mit Ärzten und Krankenschwestern zur Verfügung stellen. Alle diese Dienstleistungen basieren auf umfangreicher Erfahrung in der Sicherheits- und Gesundheitsbranche. Die beste Auswahl an Autos für Sie Nach einer Anfrage über unsere Website, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um Ihnen die verschiedenen, zur Verfügung stehenden Fahrzeuge anzubieten. Dabei entstehen keine versteckten Kosten, da wir mit unseren Lieferanten die besten Preise und Rabatte für unsere Kunden ausgehandelt haben. Die Kosten für das Fahrzeug sowie alle anfallenden Kosten, wie etwa die Vollkaskoversicherung, werden separat und direkt vom Lieferanten in Rechnung gestellt. Wir berechnen Ihnen den Stundensatz für den Sicherheitsfahrer und das Benzin. Kleines Team von Sicherheitsfahrern Wir sind 3 professionelle Fahrer und Personenschützer mit langjähriger Erfahrung und bieten einen exklusiven Service für sehr solvente Kunden, die einen diskreten und professionellen Service benötigen.

Sobald die entsprechende Reservierung erfolgt ist, gehen wir keine weiteren Verpflichtungen ein und bieten Ihnen einen exklusiven Service. Wir arbeiten nicht mit Concierges oder VIP-Dienstleistern zusammen Der Grund dafür ist, dass sie eine Provision für unsere Dienste verlangen wollen, also werden sie nur den Service anbieten, der die höchste Provision für diesen Concierge oder Anbieter verspricht, was manchmal ein unzureichender und unprofessioneller Service für Ihre Bedürfnisse ist, deshalb arbeiten wir nur direkt für Sie! Warten Sie nicht länger und engagieren Sie einen exklusiven und professionellen privaten Sicherheitsfahrerdienst für Sie. Besuchen Sie unsere Homepage und lassen Sie uns gemeinsam Ihre sichere Reise beginnen! Adresse : www.privatedrivermallorca.com

Plaza de España Nr. 1

Erreichbar: Montag - Freitag 09 - 23 Uhr Sonntag 09 - 16 Uhr