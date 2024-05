Mit reichlich Rockmusik hat das 27. Pfingstfest des deutschen Immobilienunternehmens Minkner & Bonitz in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca die bis zu 400 Gäste immer wieder in euphorische Tanzstimmung versetzt. Die Live-Musik wurde dargeboten vom Duo Alma, das aus der argentinisch-schwedischen Sängerin Alicia Nilsson und dem deutschen Gitarristen Martin Weiss besteht. Nilsson überzeugte am Pfingstsonntag durch ihre attraktive Präsenz und ihre rauchige Stimme, mit der sie diverse Klassiker der Rockmusik von Tina Turner und Bonnie Tyler bis Abba vortrug. In die Songs wurden stets die skalpellscharfen Soli des E-Gitarristen Weiss bravourös eingeflochten. Mitunter teilte sich Nilsson das Mikro mit einem anderen Traditionsgast bei dem Fest: Jürgen Modrow, der hinter seiner blaugetönten Sonnenbrille und im Duett mit der Sängerin einige seiner bewährten Joe-Cocker-Songs zum Besten gab. Kein Wunder, dass immer wieder große Ansammlungen von Besucherinnen ihn umtanzten.

In seiner kurzen Begrüßungsrede hatte Lutz Minkner neben den Musikern insbesondere die beiden anwesenden Künstler vorgestellt. Das Fest am Pfingstsonntag fiel zusammen mit der Finissage des Schweizer Aquarell-Malers Wilhelm Fikisz und der Vernissage des Pop-Art-Künstlers Herman. So stand das Event unter dem Motto „Pfingstrausch mit Bildertausch”. Während Fikisz vor Ort Werke signierte, erklärte Herman den Betrachtern in der Galería del Arte Minkner seine jüngsten Arbeiten. Der Paderborner Maler hat derzeit mehr als zwei Dutzend Bilder in Santa Ponça hängen. Ähnliche Nachrichten Damit die Blumen nicht sterben: Galeria de Arte Minkner startet mit floralen Aquarellen in den Frühling Mehr ähnliche Nachrichten Nach der Begrüßung der Gäste, unter ihnen auch der deutsche Konsul Wolfgang Engstler mit seiner Frau Elisabeth, ergriff Minkner-Freund Willi Plattes das Wort. Der Steuerberater und Vorsitzende der Plattes-Group würdigte das Ehepaar Lutz und Edith Minkner für seine langjährige Arbeit auf der Insel. Die beiden Immobilienunternehmer hätten wirtschaftlich viel auf Mallorca bewegt, Arbeitsplätze geschaffen und unzählige Kunden glücklich gemacht. Das sei ihnen auf ihre sehr freundliche und menschliche Art bestens gelungen. Er freue sich, so Willi Plattes, dass das Unternehmerpaar in Marvin Bonitz einen würdigen und fähigen Nachfolger gefunden habe, der die Gesellschaft ganz im Sinne der Minkners in die Zukunft führen werde. Fazit: Das Pfingstfest bei Miknker & Bonitz bewies, insbesondere bei exquisiten Getränken und Fingerfood, einmal mehr, wie es seit 27 Jahren Tradition ist, der gesellschaftliche Auftakt der Sommersaison und das Get-together der deutschen Residenten-Community sowie der deutschsprachigen Zweithaus-Besitzer auf der Insel zu sein.