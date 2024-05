Der irische Sänger und Komponist Chris de Burgh ist am Samstagabend als Überraschungsgast bei der Bioventure Media Night im Ferienort Camp de Mar bei Andratx im Südwesten der Insel aufgetaucht. Bei dem glamourösen Event, das von dem in Niedersachsen ansässigen Unternehmen Bioventure organisiert wurde, waren insgesamt 250 Gäste zugegen, darunter auch zahlreiche Prominente.

Roberto Blanco (l.) mit Ehefrau Luzandra (2.v.l.) neben Jan Hofer (r.) und seiner Gattin Phong Lan (2.v.r.). (Credits: Star Press)

Chris de Burgh, der bei der Veranstaltung um 22.30 Uhr auftrat und einige seiner größten Hits wie "Lady in Red" und "Don't Pay the Ferryman" zum Besten gab, rührte mit seiner Stimme sogar einige der Anwesenden zu Tränen, wie Gäste der Party MM mitteilten. Der mittlerweile 75-jährige Schmusesänger verbringt, wie einer der Mit-Organisatoren des Events, Promi-Fotograf Kay Kirchwitz, sagte, momentan ein paar Tage auf der Insel, wo er mit seiner Frau, Diane Davidson, den gemeinsamen 47. Hochzeitstag feiert. Auch weitere Ehrengäste beehrten das angesagte Event, darunter der Sänger Roberto Blanco mit Gattin Luzandra und der auf Mallorca amtierende deutsche Konsul Wolfgang Engstler.

Auch der deutsche Versandhaus-Erbe und Multimillionär Frank Otto (r.) war auf dem Event zugegen. (Foto: Star Press)

Darüber hinaus waren der frühere Tagesschau-Sprecher Jan Hofer, der schwedische PR-Manager Peter Olsson, das Künstler-Paar Marnalis, Schlagersängerin Christina Bach, der Hamburger Medienunternehmer und Versandhauserbe Frank Otto sowie das Fotomodel und die Djane Gitta Saxx vor Ort. Auch die Film-Branche war mit hochkarätigen Gäste vertreten, darunter Hollywood-Star Michael Simon de Normier ("Der Vorleser") und Herbert Knaup ("Lola rennt"), der sich jedoch kamerascheu zeigte und sich nicht fotografieren lassen wollte.

Der Chairmann von Bioventure, Erik Hoppe (r.), neben Chris de Burgh (l.) und Diane Davidson (M.). (Foto: Star Press)

Auf der Outdoor-Party war zudem Erik Hoppe, der Chairman der Firma Bioventure, die in Biomedizin investiert, auszumachen. Hoppe wohnt seit kurzer Zeit auf der Insel, was für ihn Grund genug war, die noble Sause, wo so mancher gute Tropfen Champagner floss, auf Mallorca anstatt in Niedersachsen, das für sein wechselhaftes und oftmals verregnetes Wetter in der Frühlingszeit bekannt ist, steigen zu lassen.