Die Energy Challenge in Marratxí auf Mallorca ist ein durchschlagender Erfolg gewesen. Fast 400 Schüler aus der Gemeinde nahmen an der Aktivität teil, bei der es wie immer um erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und den notwendigen Schutz der Umwelt ging. Das Fest erfüllte die Plaça de Can Flor den gesamten vergangenen Freitagvormittag über mit guter Stimmung, Spaß und vor allem Umweltbewusstsein.

Auf dem Platz standen die mittlerweile klassischen Installation von sechs statischen Fahrrädern zur Energieerzeugung, auf denen die Kinder abwechselnd in die Pedale traten. Daneben zeigte die Gemeindeverwaltung von Marratxí ihr Engagement durch die Organisation von zwei parallelen Aktivitäten. Das Rathaus arbeitete mit Melchor Mascaró zusammen, dem Unternehmen, das für die Straßenreinigung, die Müllabfuhr und die Verwaltung der Grünflächen der Gemeinde zuständig ist. Zu diesen Themen führten drei Umweltexperten zwei Workshops durch. Die zweite Aktivität bot Informationen und Materialien aller Art zum Thema Umweltschutz. Jaume Llompart, Bürgermeister von Marratxí, bewertete die Anwesenheit der Energy Challenge wie folgt: "Es ist eine sehr positive Veranstaltung. Die Jugendlichen der Gemeinde haben die Möglichkeit, sich auf saubere und unterhaltsame Weise an der Energieerzeugung zu beteiligen und so Ressourcen für ein Projekt zu gewinnen, das der Gesellschaft etwas zurückgibt." Llompart fügte hinzu, "ich freue mich doppelt, die guten Ergebnisse zu sehen und wie viel Spaß die Kinder bei der Teilnahme hatten. Sie sind die Zukunft und die Protagonisten des Wandels, und wir müssen ihnen alle Mittel an die Hand geben, die sie dazu brauchen."