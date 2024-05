Unlängst hat auch Selva im Norden von Mallorca an der Energy Challenge teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine Initiative zur Verbreitung neuer, nachhaltiger Energiemodelle unter jungen Menschen. Schauplatz war der Freizeitpark der Stadt neben der Grundschule "Es Putxet", deren Schüler der 4., 5. und 6. Klasse an den Aktivitäten teilnahmen.

Dort standen energieerzeugende Standfahrräder, gemeinsam mit einem Zelt, in dem eine interessante Aktion des Rathauses von Selva unter Leitung von Bürgermeister Joan Rotger stattfand: Der erklärte, dass "es darum geht, junge Menschen dafür zu sensibilisieren, wie Energie auf nachhaltige Weise erzeugt werden kann und wie sie sich sozial auszahlt". Gleichzeitig brachte er das Engagement seiner Gemeindeverwaltung für diese Werte zum Ausdruck. Die Kinder stiegen abwechselnd auf die Fahrräder und traten drei Minuten lang regelmäßig in die Pedale, um eine große Menge an Elektrizität zu erzeugen.

Die Schüler hatten auch die Gelegenheit, von einem Experten für neue Mobilitätsmodelle, Joan Arrom, die Schlüssel für die Zukunft in diesem Bereich zu erfahren. Wie immer erregte Arrom die Aufmerksamkeit der Schüler, indem er ihnen erklärte, wie die modernsten Autos zu einem wichtigen Instrument für die Verwirklichung einer Welt im energetischen Gleichgewicht werden können.

Das Rathaus von Selva beteiligte sich sehr aktiv an diesem Tag, insbesondere mit dem Workshop, den es für alle Kinder organisierte. Es wurden mehrere Mülleimer mit den verschiedenen Farben des Recyclings aufgestellt. In diese mussten die Kinder nach einem erklärenden Vortrag verschiedene, zufällig ausgewählte Materialien richtig einwerfen, um sie zu recyceln. Zum Schluss übergab der Veranstalter einen Scheck im Euro-Wert des mit den Fahrrädern erzeugten Stroms an die Gemeindeverwaltung. Das Geld soll für Umweltaktivitäten verwendet werden.