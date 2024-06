Am vergangenen Donnerstag fand in Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca die Energy Challenge statt. Die Einwohner des Dorfes waren begeistert von dieser Aktivität, bei der es um Nachhaltigkeit, saubere und erneuerbare Energien und insbesondere um die Rolle der jüngeren Generationen bei den Herausforderungen des Umweltschutzes geht.

Veranstaltungsort war der zentrale Rathausplatz. Dort waren die Zelte der Energy Challenge und der Stadtverwaltung aufgebaut. Im ersten Zelt befanden sich sechs statische Fahrräder zur Energieerzeugung, die mit Monitoren verbunden waren und die Ergebnisse der Aktion anzeigten. Die Kinder aus den verschiedenen Schulen, die zu diesem Anlass gekommen waren, traten in die Pedale, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es möglich ist, mit eigenen Kräften saubere Energie zu erzeugen. Ergänzend dazu erhielten sie einen Vortrag über Elektromobilität von Joan Arrom, einem Experten auf diesem Gebiet.

Darüber hinaus organisierte das Rtahaus von Sant Llorenç eine interessante Aktivität: In seinem Festzelt gab es mehrere Tische, an denen die Schüler ihre Ideen, Wünsche oder Vorschläge für Umweltverbesserungen äußern konnten. Diese wurden später von den Verantwortlichen der Aktion unter der Leitung des Umwelterziehers Daniel Martínez zur Kenntnis genommen. Es nahmen fast 200 Kinder aus den Grundschulen Sant Miquel in Son Carriò, Mestre Guillem Galmés und Punta de n'Amer in Sa Coma teil. Alle Kinder besuchten die 5. und 6. Klasse.

Um die Beteiligung der Stadtverwaltung an dieser Energieaktion zu demonstrieren, waren mehrere Vertreter der Institution anwesend, die sich um den reibungslosen Ablauf der Aktion kümmerten. Besonders erwähnenswert war die Anwesenheit der beiden Stadträte, die für die direkt miteinander verbundenen Bereiche Umwelt und Bildung zuständig sind. Joan Mestre, Ratsmitglied für den erstgenannten Bereich, äußerte sich "sehr positiv über die Veranstaltung. Ich denke, dass die Energy Challenge eine großartige Idee ist, um Kinder über die Umwelt aufzuklären". Der Stadtrat hob auch die Anwesenheit von "Teilnehmern aus Son Carrió und Sa Coma" hervor. Was die Aktionslinien seiner Verwaltung im Bereich des Naturschutzes betrifft, so sagte er, dass "viel Arbeit mit europäischen Projekten zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit geleistet wird, und insbesondere in den letzten Monaten haben wir Stabilitätspläne für die Küstengebiete entwickelt".

Die Stadträtin für Bildung, Joana Maria Cabrer, wies ihrerseits auf die Anwesenheit von Schülern "aus den drei Grundschulen der Gemeinde" hin. Sie fügte hinzu, dass "sie alle diesen Tag genießen konnten, der Umwelt, Gesundheit und Spaß miteinander verbunden hat". Als Stadträtin für Sport wollte sie auch die Arbeit in beiden Aspekten hervorheben, die die Energy Challenge kombiniert: "Wir versuchen immer, all diesen Themen einen hohen Stellenwert einzuräumen, insbesondere in der Bildungsphase. Ziel ist es, dass die Kinder ihre Grundschulzeit mit einem starken Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Lebensstils abschließen und wie dies, wie die Energy Challenge zeigt, in Kombination mit der Sorge um den Planeten erreicht werden kann".

Wie nicht anders zu erwarten, nahm auch der Bürgermeister der Gemeinde, Jaume Soler, an der Veranstaltung teil. "Die Wahrheit ist, dass es eine großartige Erfahrung war, die sich auf die Kinder konzentriert hat. Sie konnten etwas über Energieerzeugung und -nutzung lernen. Sie sind die Zukunft. Wir glauben, dass sie die Bedeutung dieser Themen am besten verstehen, und es gibt keinen besseren Weg als eine Aktivität wie diese".

Als höchster Repräsentant von Sant Llorenç wollte Soler die Gelegenheit nicht verpassen, "die Bedeutung dieser Art von Politik sowohl für unsere Stadt als auch für die Inseln im Allgemeinen" hervorzuheben.

Der Einsatz der Kinder auf den Fahrrädern führte zu einer großen Menge an erzeugter Elektrizität, die, in Euro ausgedrückt, der Stadtverwaltung übergeben wurde, damit sie zusammen mit den Schulen Naturschutzaktivitäten entwickeln kann. Dies war die Bilanz einer erfolgreichen Energieaktion in Sant Llorenç, die wieder einmal dank der Zusammenarbeit von TBC Soluciones Tecnológicas und dem Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie der balearischen Landesregierung möglich war.