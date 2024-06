BVB-Star Mats Hummels und seine Freundin, das Model Nicola Cavanis, verbringen derzeit einen Liebsurlaub auf Mallorca. "Nach der schmerzhaften 0:2-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid haben Hummels und Cavanis die Lieblingsinsel der Deutschen gewählt, um abzuschalten", schreibt die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Hummels und Cavanis, die erst seit einigen Monaten liiert sind, haben sich "zu einem der Lieblingsziele der Fotografen entwickelt", so "Ulima Hora" weiter. Das Paar, das in seinen sozialen Netzwerken grundsätzlich sehr aktiv ist, hat deshalb bisher nur Bilder von Landschaften oder dem Essen auf Mallorca gepostet.

Diese Story teilte das Model in seinen sozialen Netzwerken.

Cavanis beispielsweise nahm ihre Follower mit auf dem Weg vom Flughafen Palma zu dem Haus, in dem das Paar untergebracht ist. Ebenfalls zu sehen: Ein romantisches Essen in einem Restaurant direkt am Meer in Portals Nous. Es ist nicht das erste Mal, dass Hummels und Cavanis auf Mallorca sind. Der Fußballer kam zuvor stets mit seiner Ex-Frau, der Fernsehmoderatorin Cathy Hummels, auf die Insel.

Das Fotomodell Nicola Cavanis war schon früher aus beruflichen Gründen hier und hat für verschiedene Bademodenmarken und Werbespots posiert. Jetzt, da die Beziehung bekannt ist, genießt das Paar die Ruhe und versucht, unbemerkt zu bleiben, was auf Mallorca im Moment fast unmöglich ist ...