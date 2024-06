Ein deutsches Residenten-Paar auf Mallorca hat in den sozialen Medien offen für Nazi-Mode geworben. In seinen Videos verwies das Paar auf einen Onlineshop, in dem zahlreiche Artikel mit offen rechtsradikalen Aufdrucken angeboten wurden: "Braune Socken", T-Shirts mit angedeuteten SS-Zeichen, stilisierten Hakenkreuzen oder Aufdrucken wie "Nazi-Bande". Auch konnten Sandalen mit dem Schriftzug "Adi's Letten", einer Anspielung auf den "Hitler-Spitznamen" "Adi" und Adiletten (die klassischen Badelatschen von Adidas), erworben werden. Darauf zu sehen: Das Konterfei des Führers.

Ein weißes Shirt – offenbar eine Anspielung auf das Skandal-Video, bei dem vor wenigen Wochen mehrere junge Männer in einer Kneipe auf Sylt "Ausländer raus" riefen, zeigt den doppelten Umriss der Nordseeinsel, zusammengefügt zu einem stilisierten Hakenkreuz. Darüber steht: "Sylt 2024". Am Donnerstagmorgen wurde der Onlineshop deaktiviert und die Seite vom Netz genommen. Kurz zuvor – am Mittwochabend – hatte die MM-Redaktion den mutmaßlichen Betreibern eine Presseanfrage geschickt. Darin wurde das deutsche Paar mit den Vorwürfen konfrontiert und um Stellungnahme gebeten. Eine Antwort erhielt die Redaktion nicht. Doch ist wohl in der Konsequenz der Shop vorerst offline genommen worden. MM konnte aber im Rahmen der Recherche Screenshots von den angebotenen Produkten machen. Hitler-Konterfei, stilisierte Hakenkreuze und SS-Logos: Diese und weitere Produkte wurden in dem Online-Shop angeboten. Auch einige Videos, die MM vorliegen und auf YouTube sowie Instagram veröffentlicht worden waren, haben die Deutschen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelöscht. Darin warben sie offen für die rechtsradikal orientierte Mode. Der Protagonist trug dabei selbst ein T-Shirt aus dem besagten Onlineshop. Außerdem verwendete er Hashtags wie "#braun" "#rechts" und "#arisch". Bekannt ist: Viele Inhalte, die das Paar in den sozialen Medien postet, sind dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen. Auch sollen die deutschen Mallorca-Auswanderer mehrfach in den sozialen Netzwerken ausländerfeindliche Falschinformationen verbreitet haben. Das hat das deutsche Recherche-Medium "Correctiv" aufgedeckt. Ein Beispiel: "Erneut verbreitet ein Tiktok-Nutzer (...) Desinformation. Diesmal soll ein Video zeigen, dass in Danzig eine Unterkunft für Geflüchtete von deutschen Steuerzahlenden betrieben wird. Das ist falsch. Die Aufnahme zeigt ein Haus auf Mallorca", heißt auf der Webseite von Correctiv. Ob das deutsche Residenten-Paar auch der Betreiber des Onlineshops mit Nazi-Mode ist, ist nicht bekannt. Im Impressum auf der Seite waren ein deutscher Name sowie eine spanische Handynummer hinterlegt worden. Das Paar war vor rund vier Jahren nach Mallorca ausgewandert und hatte schon mit anderen, zweifelhaften Vorgehensweisen für Schlagzeilen und Gesprächsstoff auf der Insel gesorgt.