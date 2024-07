Weltstar Michael Douglas hat seine Landsleute zum amerikanischen Unabhängigkeitstag von seiner Wahlheimat Mallorca aus mit einer Instagram-Videobotschaft beglückt. Das Land müsse für jeden wichtiger sein als irgend welche Vergnügungen, äußerte der inzwischen 79-jährige Hollywood-Schauspieler, während hinter ihm die Sonne über dem Mittelmeer untergeht. Seine markante Stimme ist nicht zu überhören.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Es ist erkennbar, dass er sich auf dem Gelände seines S'Estaca-Anwesens aufhält. Sein schon fortgeschrittenes Alter ist dem vielbeschäftigten Star anzusehen. Es wird vermutet, dass seine Ehefrau Catherine Zeta-Jones ihm in seiner riesigen Finca zur Seite steht. Ob die beiden Kinder auch auf S'Estaca anwesend sind, ist unklar.

Vieles deutet unterdessen darauf hin, dass Douglas und seine Familie künftig länger als ohnehin schon ihr Luxusanwesen auf der Insel nutzen wollen. Denn Medienberichten zufolge steht ihr am Hudson-River gelegenes Edelanwesen in Irvington im Staat New York für umgerechnet 11,19 Millionen Euro zum Verkauf.

Es handelt sich um eine beeindruckende vierstöckige Villa (zwölf Bäder, acht Schlafzimmer, Fitnessraum, Bibliothek, beheizter Indoor-Pool), die aufwendig renoviert wurde. "Michael und ich planen mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen", zitierte das Wall Street Journal Catherine Zeta-Jones.