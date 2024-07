Auf Mallorca wird fieberhaft nach einem vermissten Deutschen gesucht. Seit dem 2. Juli gibt es kein Lebenszeichen mehr von Jürgen Stopp. Der 54-Jährige ist unter dem Spitznamen "Stoppi" bekannt, er soll sich in Palma de Mallorca aufhalten. Zuletzt ist er an der Plaça Gomila sowie am Hafen und in der Nähe des Einkaufszentrums Portopi gesehen worden. Am frühen Morgen des 2. Juli war der Mann mit dem Taxi an den Flughafen gefahren, um seinen Rückflug nach Deutschland anzutreten. Danach verlor sich seine Spur. Seit über zwei Wochen gibt es keine konkreten Hinweise, wo er sich aufhält oder in welcher Verfassung er ist.

Dass nach dem Mann, der aus Frammersbach in Unterfranken stammt, gesucht wird, bestätigte die Polizeiinspektion Lohr am Main auf Anfrage der MM-Redaktion. Zuerst hatte die Mainpost über den Fall berichtet. Am 5. Juli hat die Familie des Verschwundenen die offizielle Vermisstenanzeige bei der Polizei eingereicht. "Wir haben das Bundeskriminalamt eingeschaltet und die Suchanzeige auch an die spanischen Behörden weitergeleitet", so ein Polizeisprecher auf MM-Anfrage.

Auf Mallorca gibt es von offizieller Seite keine Bestätigung über den Fall. Eine Anfrage der MM-Redaktion bei der Nationalpolizei blieb erst einmal unbeantwortet. Auch auf der bekannten Seite www.sosdesaparecidos.es taucht Jürgen Stopp nicht auf. Währenddessen ist auf zahlreichen Social-Media-Kanälen die Suche nach dem Vermissten schon vielfach geteilt worden. Entsprechende Plakate kursieren schon seit einigen Tagen auf Facebook und Instagram. "Es sind schon einige Tipps eingegangen", so der Polizeisprecher, "aber konkrete Hinweise waren nicht darunter. Es gibt keine bestätigten Sichtungen. Im Prinzip könnte er sich überall auf Mallorca aufhalten."

Seit vier Tagen werden in Palma de Mallorca und an der Playa de Palma Suchplakate aufgehängt. Sie sollen helfen, auf den vermissten Jürgen "Stoppi" Stopp aufmerksam zu machen. "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Deniz Gülpen beteiligt sich an der Aktion, vor einem knappen Jahr habe sie den Mann auch persönlich kennengelernt. Gegenüber MM erzählt sie, wie sie Kontakt zu der Schwester des Vermissten aufgenommen hat. Diese habe ihr die Suchanzeige geschickt. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Es gibt so viele offene Fragen: Wie geht es Stoppi? Ist etwas Schlimmes passiert? Braucht er Hilfe? All das belastet uns sehr", schildert sie am Telefon.

"Dass Stoppi verschwunden ist, passt nicht zu ihm. Auch in der Familie haben sie eine gute Verbindung, sie stehen alle in engem Kontakt", erklärt Deniz Gülpen. Das Handy von Jürgen Stopp funktioniere nicht mehr. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, hat Tattoos an den Armen und Beinen und ist gepierct. Er trägt ein rosa-weißes Shirt und braune Shorts. Falls Sie Hinweise haben, wo sich der vermisste Deutsche auf Mallorca aufhalten könnte, erreichen Sie seine Familie per Mail unter rinni@t-online.de oder die Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/8741-0.