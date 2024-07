Nach nur zwei Monaten gehen in Cala Rajada im Osten Mallorcas schon wieder die Lichter aus: Der aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Steff Jerkel schließt seine Sportbar "Sharky’s". Erst am 17. Mai war die Gaststätte eröffnet worden, das große Opening wurde am 10. Juni gefeiert. Seine Entscheidung nach so kurzer Zeit begründet der Deutsche mit den Worten: "Der Laden lief einfach scheiße, da gibt es nichts zu beschönigen."