Auch Kronprinzessinnen sind nur Menschen. Und wie jeder Fahranfänger macht man eben mal Fehler. Leonor, die 18-jährige Tochter von König Felipe VI., hat sich bei ihrer jüngsten Ausfahrt in Palma de Mallorca einen kleinen Fauxpas geleistet, der nun für Gesprächsstoff sorgt.

Die frisch gebackene Führerscheinbesitzerin, die ihren carnet de conducir für ihre militärische Ausbildung in Saragossa brauchte, war am vergangenen Dienstag mit ihrer Familie unterwegs. Am Steuer eines Seat Ateca, einem SUV der königlichen Familie, düste sie durch die Straßen Palmas. Doch ein wichtiges Detail fehlte: das "L" für Fahranfänger.

In den sozialen Netzwerken wurde das schnell zum Gesprächsthema Nummer eins. "Wie konnte das passieren?", fragten sich viele. Schließlich hatte Leonor doch gerade erst ihren Führerschein gemacht und müsste eigentlich wissen, dass das "L" Pflicht ist. Doch selbst Kronprinzessinnen sind nicht unfehlbar.

Für ihren kleinen Ausrutscher droht Leonor nun ein Bußgeld von bis zu 100 Euro. Punkte im Führerschein werden ihr allerdings nicht abgezogen – ein kleiner Trost für die junge Royal. Das "L" muss übrigens nicht nur an der Heckscheibe angebracht werden, sondern muss auch bestimmte Anforderungen erfüllen: weißer Buchstabe auf grünem Grund, reflektierend und homologiert.