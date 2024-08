Es ist ein heißer Sommer auf Mallorca, und für manche – wie im Falle von Sylvie Meis – ist das nicht nur auf die Temperaturen bezogen, sondern auch auf ihr Liebesleben: Die bekannte niederländische Moderatorin befindet sich dieser Tage nämlich auf der Sonneninsel, wie sie anhand von Fotos und Reels ihre 1,4 Millionen Follower auf Instagram wissen ließ.

Dabei soll sie jedoch, wie die Bild-Zeitung berichtete, nicht allein sein, sondern von ihrem neuen Freund, Patrick Gruhn, begleitet werden. Letzterer ist der zweitjüngste Sohn des 2022 verstorbenen legendären Playboys und Nachtclub-Besitzers Rolf Eden.

Diese Aufnahme postete Sylvie Meis in ihrem Reel auf Instagram. Auf dem Bild ist der Beach Club Gran Folies im Südwesten Mallorcas zu erkennen, wo sich die Moderatorin am Donnerstag aufhielt.

(Instagram @sylviemeis)

Erst am 17. Juni 2024 hatte sich das It-Girl und Model zweieinhalb Jahre nach seiner Heirat von dem Künstler Niclas Castello scheiden lassen. Ihren neuen Freund, den 33-jährigen Geschäftsmann Patrick Gruhn, soll Sylvie Meis deutschen Medienberichten zufolge schon länger kennen. Anfang April sollen die beiden auf einer Party in Hamburg zusammen gefeiert haben. Daraus habe sich nun, wie die Bild-Zeitung ferner berichtete, eine handfeste Sommerromanze entwickelt. Laut Freunden von Meis will sie nach ihrer Scheidung einfach etwas Unkompliziertes. Da würde eben Patrick Gruhn ins Spiel kommen, da er ihr einfach guttue….

Wie ihren Kurz-Videos auf Social-Media zu entnehmen ist, verbrachte Meis den Donnerstag im Beach Club Gran Folies an der Cala Llamp im Südwesten der Insel. Gemeinsame Bilder mit dem neuen Lover, Patrick Gruhn, postete die Moderatorin jedoch nicht.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sylvie Meis (@sylviemeis)

Bekannt wurde Sylvie Meis als Spielerfrau durch ihre frühere Beziehung mit dem Fußballspieler Rafael van der Vaart. 2006 kam ihr gemeinsamer Sohn Damián van der Vaart auf die Welt. Erst Ende Juli verbrachte Sylvie Meis einen gemeinsamen Urlaub mit ihrem mittlerweile 18-jährigen Sohnemann auf Ibiza.