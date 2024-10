Fotogalerie

Fast 130 Spielerinnen und Spielen gingen am Sonntag in Golf de Andratx auf die Runde. Zur Begrüßung erhielten sie ein Welcome-Paket, unter anderem mit mallorquinischen Delikatessen von "Fet a Soller". Nach dem Frühstück auf der Terrasse des Clubrestaurants Campino ging es dann auf den Platz. Am Halfway House verwöhnte das Team von Gerhard Schwaiger und Stefan Brunner die Teilnehmer.