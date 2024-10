Die Erfolgsserie Heartstopper, die auf dem Roman von Alice Oseman basiert, ist mit ihrer dritten Staffel auf Netflix zurück und begeistert erneut ein Millionenpublikum, vor allem unter Jugendlichen. Seit dem Start der neuen Folgen am 3. Oktober zählt sie zu den meistgesehenen Formaten in Spanien. Die Serie, in der Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) die Herausforderungen des Erwachsenwerdens durchleben, spielt in dieser Staffel an besonders malerischen Orten ...

Ein Highlight der neuen Episoden: Zahlreiche Szenen wurden auf Mallorca gedreht. In den Gemeinden Felanitx und Santanyí entstanden die Aufnahmen, obwohl diese in der Serie als Menorca verkauft werden. Der idyllische Charme Mallorcas diente dabei als perfekter Ersatz für die Handlung auf der Nachbarinsel. Der Flughafen von Menorca ist das Sportzentrum Guillem Timoner in Felanitx. Ähnliche Nachrichten "Mallorca – Insel der Sehnsucht": Sehenswerte Reportage von Judith Rakers Besonders in der zweiten Episode sorgt diese "Ortsverwechslung" für Aufsehen: Protagonist Nick Nelson reist mit seiner Familie angeblich für drei Wochen nach Menorca, um dort Urlaub zu machen. In Wirklichkeit wurden sämtliche Szenen jedoch auf Mallorca aufgenommen. So zeigt die Serie den Außenbereich des Sportzentrums Guillem Timoner in Felanitx als vermeintlichen Flughafen von Menorca. Die Kathedrale von Ciutadella ist die Treppe der Kirche von Santanyí. Weitere Szenen führen die Zuschauer durch die Straßen eines Dorfes, das als Ciutadella dargestellt wird, obwohl die Dreharbeiten vor der Kirche von Santanyí stattfanden. Auch die malerische Bucht von Cala Llombards wird in der Serie als Schauplatz genutzt. Seit ihrem Debüt im April 2022 hat sich Heartstopper zu einem der größten Hits auf Netflix entwickelt. Die sorgfältig inszenierten Landschaften Mallorcas und die einfühlsame Darstellung von LGBTQ-Themen machen die Serie zu einem visuellen und emotionalen Erlebnis für die Zuschauer.