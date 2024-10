Cala Millor Nach DJ-Zoff und Turbulenzen: So ist die Lage im Schlagerbiergarten in Cala Millor Ereignisreiche erste Saison in Cala Millor: Ein DJ-Drama prägte den neuen Party-Hotspot. Die Betreiberin zieht dennoch eine sehr positive Bilanz und freut sich auf das große Saisonfinale