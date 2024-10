Es gibt Tage im Leben eines Hobby-Golfers auf Mallorca, da ist selbst ein Schlag ins Aus, ein knapp verpasster Birdie oder ein verhauener Abschlag vollkommen egal. Letztendlich geht es darum, mit dem Gefühl nach Hause zu fahren, auf und nach der Runde jede Menge Spaß gehabt zu haben. Für die Teilnehmer der MM Golf Trophy powered by Minkner & Bonitz in Golf de Andratx war der 6. Oktober sicherlich so ein Tag.

Insgesamt 124 Spielerinnen und Spieler gingen bei dem vom deutschen Immobilienunternehmen „Minkner & Bonitz” gesponsertem Event an den Start, um den Tag am Abend im Hotel Steigenberger Resort & Spa in Camp de Mar bei einem spektakulären Gala-Dinner ausklingen zu lassen.

Auch das Wetter spielte mit. Bei Temperaturen um die 25 Grad und angenehm leichter Brise machte das Golf-Spielen richtig Spaß.

Los ging es mit einem ausgiebigen Frühstücksbüfett auf der Terrasse des Clubrestaurants Campino. Hier konnten sich die Golfer für die bevorstehende Runde stärken, und als ob das nicht schon genug wäre, wartete am Eingang ein feines Willkommenspaket vom lokalen Delikatessenspezialisten „Fet a Sóller“ auf jeden Spieler. Perfekter Start, oder?

Auch während der Runde war für das leibliche Wohl gesorgt. Am Halfway-House zauberte das Team um Sternekoch Gerhard Schwaiger vom Restaurant Xino’s ein kleines Feinschmecker-Menü. Unterstützt von Chef Stefan Brunner, kamen die Teilnehmer in den Genuss edler Kreationen und passender Weine der Bodega Macià Batle – eine perfekte Kombination, die keine Wünsche offen ließ. Und weil gutes Essen am besten mit Musik schmeckt, sorgte DJ Jerome Schneider für den richtigen Beat und lockere Stimmung. So konnte man nicht anders, als mit einem Lächeln im Gesicht die nächsten Löcher anzugehen. Fürs Auge gab es übrigens auch etwas: Die neuesten Elektro-Hyundai-Modelle, präsentiert vom Autovertriebshändler Autos Proa Group, waren an strategisch günstigen Stellen auf dem Platz geparkt worden.

Am Abend wurde im Hotel Steigenberger Resort & Spa in Camp de Mar ein Fünf-Sterne-Büffet aufgefahren, das keine Wünsche übrig ließ.

Nach dem Turnier hieß es erst mal: Frisch machen für die Gala. Ab 19 Uhr ging es dann auf der Terrasse des Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar weiter, direkt neben dem Golfplatz gelegen. Je nach Abschlagszeit hatten die Teilnehmer genug Gelegenheit, sich in Schale zu werfen

Zum Auftakt der Abendveranstaltung gab es nicht nur Sekt und Fingerfood, sondern auch Kunst zu bewundern: Der bekannte deutsche Pop-Art-Künstler Dennis Klapschus präsentierte seine Werke, und so konnte man zwischen einem Gläschen Cava und Häppchen auch noch etwas Kultur genießen.

Die Deutsche Katrin Hirsch präsentierte zudem ihre eleganten Rosenbouquets und die Karikaturistin Liya porträtierte verschiedene Teilnehmer. Zu den illustren Gästen auf dem Cocktail-Empfang und der darauf folgenden Gala-Dinners zählten unter anderem die Bürgermeisterin von Andratx, Estefania Gonzalo sowie der Präsident des balearischen Golfverbandes Bernadino Mulet.

So sehen Sieger aus: Jasmin Altfeld und Pol Madrena krönten sich in der Gesamtwertung zu den Gewinnern.

Gegen 20.30 Uhr öffnete schließlich das opulente Büfett des Steigenberger Hotels seine Pforten. Hier wurde aufgetischt, was das Herz begehrte, und als musikalisches Highlight unterhielt die Band von Jürgen Modrow die Gäste mit Klassikern der Rockmusik.

Vorweg begrüßte MM-Chefredakteur Alexander Sepasgosarian alle Gäste und bedankte sich bei Sponsoren und allen Helfern, die dieses Event möglich gemacht hatten. Dirk Dünkler, Chef des Golfclubs, ehrte anschließend die besten Spieler des Tages. Als Brutto-Gewinner durften sich Jasmin Altgeld und Pol Madrenas über gläserne Trophäen freuen, die eigens von der Glaskunst-Bläserei LaFiore angefertigt worden waren.

Rock-Röhre Jürgen Modrow heizte mit seiner Band um Saxophonist und Ex-Melitta-Mann Egon Wellenbrink (l.) sowie Schlagzeugerin Patti Ballinas die Gäste während der Turnier-Gala ein.

Wer bei der Siegerehrung leer ausgegangen war, konnte sein Glück bei der anschließenden Tombola versuchen. Hier gab es alles Mögliche zu gewinnen: von einer Jahresmitgliedschaft im Mallorca Country Club über Designer-Kunst bis hin zu einem Wochenendtrip im Steigenberger Hotel.

Auch kulinarische Preise wie eine Schinkenkeule von Cerdo Negro oder ein Dinner im Xino’s standen auf dem Programm. Für den guten Zweck wurden Lose zugunsten der Stiftung „Amics de la infància“ verkauft, mit weiteren Highlights wie Schmuck von Ancrage und einer Luxustasche von Braccialini. Bei flotter Live-Musik und lockerem Ambiente feierten Teilnehmer und Gäste bis nach Mitternacht. Fazit: Ein rundum gelungener Tag – und genau so macht Golfen Spaß!