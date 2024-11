Sie hat eine lange, braune Mähne, ist Model, hat einen Traumbody, den sie ihren 107.000 Followern auf Instagram genüsslich präsentiert und war Playboy-Girl des Jahres 2017. Doch die aus der Pfalz stammende Christina Braun ist nicht das typische Playboy-Häschen, das sich nur mit einem makellosen, perfektem Äußeren schmückt. Nein, für die brünette Schönheit stehen innere Werte hoch im Kurs, wie sie beim MM-Gespräch in der anheimelnden, charmanten Bar Bosch in Palmas Altstadt deutlich macht.

Beim Palma Fashion Event 2023 trug die Beauty Kleider der Designerin Pia Bolte auf dem Catwalk. (Foto: privat)

Vor allem, seitdem sie 2020 zum ersten Mal Mutter geworden ist und viel Zeit in ihrer neuen Wahlheimat Mallorca verbringt, liegt ihr der Schutz von Kindern sehr am Herzen. "Ich engagiere mich in dem Verein Kinderseelenschützer, dessen Botschafterin ich auch bin. Über viele Straftaten und Misshandlungen Kindern gegenüber wird nicht genug gesprochen, was ich durch meine dortige Rolle selbst mitbekomme", so die 34-Jährige gegenüber MM. Dabei versucht, Braun die Öffentlichkeit für Themen wie Mobbing in der Schule und Kinderpornografie zu sensibilisieren, und hält sogar die Einführung eines sogenannten Elternführerscheins für sinnvoll. Demnächst engagiert sie sich bei einer Charity-Weihnachtsaktion für bedürftige Eltern.

Mit Mallorca kam die Beauty unter anderem in Kontakt für ihr erstes Playboy-Shooting, wie sie sagte: "Ich war unter anderem zu der Zeit privat auf der Insel gewesen und kombinierte die Foto-Sessions mit meinem Urlaub". Braun wohnt seit wenigen Jahren mit ihrem vierjährigen Sohn in Santa Ponça und pendelt zwischen der Insel und Deutschland hin und her. "Was mir in Spanien stark auffällt, ist, dass das Land viel kinderfreundlicher ist als Deutschland. Ich fühle mich hier mit meinem Sohn überall willkommen und habe noch nie erlebt, dass sich jemand über ein lautes, albernes Kind am Tisch beschwert hätte", so die Beauty zu MM. Überhaupt seien das auch die Gründe warum das Model in Zukunft möchte, dass sein Sprössling eine private, internationale Schule auf der Sonneninsel besucht. "Mein Sohn wird daher mehrsprachig aufwachsen, und lernt Spanisch, Englisch, Deutsch und Katalanisch. Zudem bringe ich ihm auch Italienisch bei, da meine Familie zum Teil selbst südländische Wurzeln hat."

Auf den Laufstegen, wie bei der Berlin Fashion Week, präsentiert Braun ihren Traumbody. (Foto: privat)

Mit dem Ablichten für das Herrenmagazin Playboy ging für Braun damals ein großer Traum in Erfüllung, wozu ihr ihr früher Model-Job verholfen hatte. "Ich hatte schon immer das Ziel, einmal selbst im Playboy zu erscheinen. Für mich ist damit ein riesiger Wunsch wahr geworden. Die Frauen in dem Magazin waren für mich Göttinnen, die ich bewunderte", so das Playmate.

Durch ihre neue Bekanntheit und das Rampenlicht öffneten sich Braun wiederum neue Türen, wie etwa die Teilnahme in der Sendung "The Bachelor". 2018 buhlte sie mit 21 weiteren Kandidatinnen um die Gunst des Rosenkavaliers Daniel Völz. Doch konnte sie in der Sendung nicht die große Liebe finden und musste nach der dritten Nacht der Rosen ihre Koffer packen und abreisen.

In einer Beziehung sind ihr traditionelle Werte wie Treue und Natürlichkeit wichtig

Rückblickend war es für Braun jedoch trotzdem eine positive Erfahrung: "Ich habe es nicht bedauert, an der Sendung teilgenommen zu haben und wollte mich damals einmal ausprobieren. Schließlich bin ich zu dem Zeitpunkt immer an die falschen Männer geraten, die mit meinem Model-Job nicht klarkamen, zudem ich ja manchmal auch etwas Haut gezeigt habe."

In Beziehungen suche die Wahlmallorquinerin übrigens nach traditionellen und verbindlichen Eigenschaften in einem Mann. "Im Nachhinein war der Bachelor-Kandidat als Mann doch nicht mein Typ. Für mich stehen Ehrlichkeit, Natürlichkeit Loyalität und Treue an erster Stelle, und das ist alles heute sehr selten geworden", erklärt sie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Braun (@christinabraun_official)

Im September dieses Jahres hat Braun es übrigens ein weiteres Mal in den Playboy geschafft. Dabei wurden in der genannten Ausgabe die heißesten Bachfloretten der Kuppel-Show präsentiert.

Neben wichtigen Mode-Events wie der Berliner Fashion Show, wo sie für die Stardesignerin Irena Soprano gelaufen war, ist sie auch auf Mallorca bereits auf dem Catwalk gelaufen. Im Frühjahr 2023 präsentierte sie beim Palma Fashion Event die neuesten Entwürfe der Designerin Pia Bolte.