Nach dem Tod von Dieter Wedel, dem bekannten Regisseur und langjährigen Mallorca-Residenten, ist offenbar ein erbitterter Streit um sein Millionenvermögen entbrannt. Darüber berichtet an diesem Montag die Bild-Zeitung Der Filmemacher, der 2022 an Leukämie verstarb, hinterließ demnach ein beachtliches Erbe, doch eine unklare Regelung in seinem Testament führte zu einem Chaos, das immer neue Wendungen nimmt. Insbesondere um das Mallorca-Refugium von Wedel, eine luxuriöse Wohnung in Port d’Andratx, entfachte eine heiße Diskussion. Mehr als 50 potenzielle Erben sollen inzwischen aufgetaucht sein ...

Das rätselhafte Versäumnis Wie die Bild-Zeitung schreibt, hatte Wedel in seinem Testament seine beiden Söhne, Dominik und Benjamin, enterbt und stattdessen seiner Frau Uschi Wolters das alleinige Erbrecht zugesprochen. Doch der Regisseur versäumte es, festzulegen, wer nach dem Tod der kinderlosen Witwe das Erbe antreten sollte. Das "Problem": Wenige Tage nach Wedels Tod 2022, verstarb auch seine Frau Uschi nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Damit stellte sich die Frage, wer nun der rechtmäßige Erbe des gesamten Vermögens, das zum Großteil in Immobilien und Kunstwerken gebunden ist, werden sollte. Nach Schätzungen hinterließ Wedel ein Vermögen von etwa sechs Millionen Euro. Zu seinen Besitztümern zählt unter anderem die hochgeschätzte Wohnung in Port d’Andratx, die mit einem atemberaubenden Blick über die Bucht von Cala Llamp und das Meer gesegnet ist. Die Luxusimmobilie soll einen Wert von rund 2,7 Millionen Euro haben und wird nun veräußert. Auch andere Immobilien in Hamburg und wertvolle Kunstsammlungen sollen verkauft werden, so die Bild. Erben-Ermittlungen noch nicht abgeschlossen Das Nachlassgericht habe mittlerweile mehr als 50 potenzielle Erben ausfindig gemacht, die sich nun um ihren Anteil am Erbe bewerben. Einige von ihnen leben im Ausland und müssen ihre Ansprüche mit entsprechenden Dokumenten belegen, bevor ihre Erbberechtigung geprüft wird. Dieser langwierige Prozess dürfte sich noch eine Zeit hinziehen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Der Wert des gesamten Erbes könnte am Ende deutlich höher ausfallen, als zunächst angenommen. Welche Verwandten oder Erben letztlich den größten Teil des Vermögens erhalten, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass das "Refugium" auf Mallorca und die weiteren wertvollen Besitztümer Wedels noch für viele Diskussionen sorgen werden.