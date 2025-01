Dieses Datum ist für viele Mallorca-Fans schon seit Wochen rot im Kalender markiert: das große Saison-Opening an der Feiermeile Ballermann. Nach dem Bierkönig ist nun auch der Megapark nachgezogen und hat den Termin für den Start in die Party-Saison 2025 bekanntgegeben: Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, 24. bis 27. April, geht die Feierei an der Playa de Palma los.

Auf Anfrage des Mallorca Magazins wollte die Diskothek das Line-up noch nicht verraten. Erst im Februar werde man mehr zu den Künstlern sagen, die in dieser Saison auf der Bühne stehen werden. Man sei noch in Verhandlungen mit großen Künstlern und dafür sei noch etwas Zeit nötig. In diesem Jahr hat der Megapark das Opening-Datum ungewohnt spät veröffentlicht. Zahlreiche Fans wurden schon ungeduldig: Vor allem auf Instagram forderten sie wochenlang in zahlreichen Kommentaren die Bekanntgabe des Opening-Datums. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MEGAPARK MALLORCA (@megapark.tv) In diesem Jahr feiert der Megapark 25-jähriges Jubiläum. "Diese Saison wird eine ganz besondere Saison! Vielleicht auch mit den ein oder anderen Überraschungen, worauf ihr euch sehr freuen könnt!", versprechen die Verantwortlichen bei Instagram. Darunter kommentieren einige Künstler, wie etwa Isi Glück und Lorenz Büffel, die wohl auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen werden. Währenddessen hat der Bierkönig das Geheimnis schon vor Wochen gelüftet: Die bekannte Diskothek in der Schinkenstraße wird ebenfalls vom 24. bis 27. April das Saison-Opening feiern. "Erlebt das Event des Jahres! Freut euch auf ein vollgepacktes Programm, atemberaubende Stimmung und eine unvergessliche Party! Das wird episch!", so die Verantwortlichen der Disko in Social Media.