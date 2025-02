Auf der Landstraße zwischen Palma de Mallorca und Sóller befindet sich für Heike Rigbers, für die das Glück auf dem Rücken der Pferde liegt, das wohl kostbarste kleine Paradies der gesamten Balearen: Denn dort ist der Club Hípico Son Reus gelegen, in dem man neben frei herumlaufenden Hühnern, Gänsen sowie Fasanen zahlreiche Ponys und 60 Pferde auf einem eingezäunten Gelände vorfindet. Auch eine gepflegte Stute mit dem Namen „Catarina Z”, die der Deutschen gehört, ist hier in einem kleinen Stall untergebracht. Über Jahre hinweg hatte Rigbers ihren eigenen, sich in der Nähe befindlichen Reitstall Riding Academy auf der Anlage des Hofs Granja Es Pi, den sie vor kurzem jedoch aufgab.

Die Wahlmallorquinerin, die in früheren Jahren in Deutschland bei Wettkämpfen in den Disziplinen Military, Dressur und Springen über 100 Siege erkämpft und auch als Polo-Spielerin Erfolge gefeiert hatte, wohnt seit 2007 auf der Insel. Mallorca sei ohnehin für Rigbers eine einzige Oase, da das Mittelmeereiland mit 30.000 Vierbeinern die größte Pferdedichte in ganz Europa aufweise. „Mit dem Auswandern auf die Sonneninsel habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Ich bin hier zu einem komplett anderen Menschen geworden, als ich es in Deutschland war”, so die gebürtig aus Wildeshausen bei Bremen stammende Pferdenärrin. „Ich war früher zwölf Jahre beim Deutschen Olympiade-Komitee und im Bundeskader, wo ich bei exzellenten Trainern eine ausgezeichnete Reitausbildung erhalten habe.”

Reitstunden für Bohlen & Co.

Heute gibt die deutsche Vizemeisterin im Polo von 1999 ihr Reit-Knowhow an Prominente, Schauspieler und Nachwuchstalente weiter. Zu ihren Kunden und Klienten gehören etwa Pop-Titan Dieter Bohlen sowie die Schauspieler Ben Becker, Matthias Schweighöfer und Franka Potente. „Ich habe Nora Tschirner beim Promi-Reitturnier von TV-Moderator Stefan Raab betreut. Letzterer ist übrigens vom Pferd gefallen, was er gar nicht lustig fand”, so Rigbers. Auch so manchen Crashkurs bringt die Reitlehrerin an Film-Sets an den Mann. „Mit dem Schauspieler Daniel Brühl war ich bei den Dreharbeiten der deutsch-französischen Produktion ‚Die Gräfin’ vor Ort.”

Selbst für Manager hat die Pferdeflüstererin Trainings angeboten: „Wirtschaftskapitäne ohne jegliche Erfahrung mit Pferden sollten sich für Übungszwecke den frei auf der Koppel stehenden Tieren nähern. Dabei wurden anschließend die Reaktionen der Vierbeiner ausgewertet.” Die Pferde, so die Reitcoachin, würden das Verhalten der Menschen eins zu eins widerspiegeln und könnten in ihre Seelen blicken.

Die Wahlmallorquinerin Heike Rigbers (l.) im Gespräch mit MM-Redakteur Dominik Sarota.

Auch therapeutisches Reiten gehörte zu Rigbers’ facettenreichem Programm. „Lange Zeit habe ich die Trainingslager der Teilnehmer der Paralympischen Spieler betreut.” Auf Mallorca gehörte die Pferdeliebhaberin zu den ersten, die mit dem Reiten schwer erkrankten Menschen und Multiple-Sklerose-Patienten half. „Ich habe miterlebt, dass Klienten zu uns im Rollstuhl kamen und nach der Reittherapie wieder eigenständig laufen konnten.” Schließlich, so Rigbers, werden beim Reitsport über 150 Muskelgruppen pro Minute bewegt. Zudem hätte die Wärme der Tiere eine wohltuende, entspannende Wirkung auf Menschen.

Bis zu ihrem 30. Lebensjahr war die Sportlerin bundesweit eine Pionierin im Vielseitigkeitsreiten. „Es handelt sich hierbei um die gefährlichste Sportart der Welt, bei der man im Geländeritt Hindernisse überwindet und bei zwei Meter hohen Tiefsprüngen mit dem Pferd im Wasser landet.” Trotzdem sei der Reiterin nie etwas passiert. „Ein Reitprofi oder ein guter Dressurreiter hat nicht so schnell einen Unfall. Die, die sich verletzen oder vom Pferd fallen, sind eher die Anfänger und die Urlauber, die auf den Tieren von sich Selfies für Instagram machen.”

Die Niedersächsin unterrichtete darüber hinaus zehn Jahre lang die in Monaco wohnhafte Anastasia Nielsen, die international als eine der vielversprechendsten Talente gilt, von klein auf. Auch mit der erst achtjährigen Aixa Martorell, deren Pferd auf dem Gelände des Reitstalls von Son Reus steht, pflegt sie engen Kontakt. „Dieser Pferdehof ist ein wahres Kinderparadies, und im Nachwuchsbereich definitiv die Nummer Eins auf der Insel.”