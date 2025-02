Die Besitzerin der nördlich von Palma de Mallorca liegenden Event-Finca Son Amar, Margaret Whittaker, it tot. Die Britin starb im Alter von 76 Jahren an einer langen Krankheit, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete. Außerdem hatte sie den Mood Beach Club (heute UM Beach Club) an der Costa den Blanes unterhalten. Ihr Ehemann Tony Whittaker gründete das Unternehmen Pearl Yachts.

Die Whittakers waren erstmals im Jahr 1996 nach Mallorca gekommen. Sie besuchten die Event-Finca Son Amar zunächst als Gäste. Im Jahr 2012 kauften sie dem damaligen Besitzer die Immobilie ab. Die Briten brachten die Finca verstärkt auf Erfolgskurs. In Großbritannien wurde Margaret Whittaker im März des vergangenen Jahres mit dem Titel "Business Woman of the Year" geehrt.

"Mallorca hat eine wirkliche Freundin verloren"

Jason Moore, Chefredakteur der englischsprachigen Zeitung "Mallorca Bulletin" sagte: "Mallorca hat eine wirkliche Freundin und eine Person, die immer im Gedächtnis bleiben wird, verloren. Sie war eine große Dama und Mallorca ist dank ihrer Anwesenheit ein reicherer Ort geworden."

Son Amar befindet sich an der Landstraße zwischen Palma und Sóller. Vor allem in der Hochsaison läuft der Betrieb mit bunten Shows und viel Musik sowie Essen am Tisch auf Hochtouren, da zahlreiche Urlauber für Veranstaltungen und Aufführungen in Bussen dorthin gebracht werden.