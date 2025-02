Der Reality-Star und US-amerikanische Sänger Marc Terenzi hat am Montag auf der Gastro-Messe "Horeca Baleares" in Palma neue Eis-Kreationen präsentiert, die er demnächst an gleich drei Standorten von Deluxe-Eisdielen auf der Insel präsentieren wird. Beim MM-Besuch auf der Messe, wo rund 300 Firmen, Restaurants und Firmen aus Ibiza, Formentera und Mallorca mit ihren Ständen vertreten waren, fand MM bereits am frühen Morgen gegen 10 Uhr Terenzi am Standplatz von Giovanni L. Gelato Deluxe vor. Der 46-jährige frühere Dschungelkönig sagte: "In diesen drei Tagen sind wir noch auf der Messe, und dann gehts weiter mit den Vorbereitungen unserer Eisdielen. Wir wollen mit drei Locations auf der Insel starten, wovon eine am Ballermann sein wird und eine weitere am Paseo Maritimo".

Marc Terenzi bringt bereits viel Gastro-Erfahrung mit Beim Geschmack setzen Terenzi und Jan Witte, sein Geschäftspartner, sein Manager sowie CEO von Giovanni Lasagna, vor allem auf Qualität und erlesene Zutaten. Der MM-Reporter durfte beim Besuch am Eisstand cremiges Pistazien-Eis und eine erlesene Dubai-Schokoladen-Kreation probieren. Doch hat diese Qualität auch ihren Preis, denn schließlich wird eine Kugel Eis in der Waffel, die von Marc Terenzi über der Theke serviert wird, mit vier Euro zu Buche schlagen. "Wir setzen total auf Qualität, und diese Pistazieneis-Kreation ist sogar mit ein paar Preisen prämiert worden. Ich persönlich bringe sehr viel Erfahrung mit aus der Gastronomie, habe immer auch in Restaurants gearbeitet, von daher ist das Eis-Business für mich kein Neuland." Marc Terenzi (r.) mit dem spanischen Paella-Akrobaten Kike Martí (l.). (Foto: PL) Ein weiterer Punkt, warum Terenzi glaubt, mit der neuen Eiscreme-Marke auf Mallorca durchstarten zu können, sei seine italienische Herkunft – schließlich sei bekannt, dass vom Stiefel Europas das beste Speiseeis komme. "In meinen Adern fließt italienisches Blut. Ich wurde zwar in den USA geboren, doch stammt meine Familie aus Italien." Mallorca sei für Terenzi, der eine schwere, harte und dunkle Zeit hinter sich hat, der ideale Ort für einen Neustart, erklärte er. "Ich war früher mit der Boyband Natural und als Solokünstler in insgesamt über 70 Ländern auf Tournee. Unter all diesen Orten ragt Mallorca besonders heraus, sogar noch vor Ibiza. Mallorca ist ein besonderer, magischer Ort und ich liebe diese Insel." Auch die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens war auf der Gastro-Messe zugegen. (Foto: PL) Terenzi wird zudem weiterhin im Show-Business tätig sein Das neue Eisprojekt mit Marc Terenzi wird von Ende Februar an beziehungsweise Anfang März 2024 auf Mallorca starten, wie Jan Witte MM bestätigte. Marc Terenzi solle dabei täglich auch selbst hinter der Theke an jedem der drei Standorte der Eisdielen zu sehen sein. Geschäftlich werde Terenzi, der zunächst vor allem das Aushängeschild der Eisdielen sei und sich damit beruflich ein neues Standbein aufbauen wolle, in Zukunft stärker in das Eis-Business einsteigen. "Ich will einen Neuanfang auf der Insel machen. Darüber hinaus aber lasse ich auch meine Show-Geschäfte weiterlaufen, auch ein neuer Podcast ist geplant", so Terenzi.