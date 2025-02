Der US-amerikanische Gastronom und Unternehmer Jack Penrod, Gründer der internationalen Luxus-Lifestyle-Marke Nikki Beach, ist am 3. Februar 2025 nach einem Kampf gegen den Krebs verstorben. Der 85-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Lucia sowie vier Kinder.

Penrod, der 1939 inmitten der Großen Depression in Columbus, Ohio geboren wurde, entwickelte sich vom einfachen Koch zu einem der erfolgreichsten Gastronomen der USA. Seine Karriere begann als McDonald's-Franchisenehmer, bevor er in den 1980er Jahren mehrere Bars und Restaurants in Florida eröffnete. Besondere Bedeutung erlangte sein 1988 gegründeter Penrod's Beach Club in South Beach, Miami, der maßgeblich zur Entwicklung der Region zum internationalen Touristenziel beitrug.

Nach dem tragischen Tod seiner 18-jährigen Tochter Nicole bei einem Autounfall gründete Penrod 1998 zu ihrem Gedenken die Marke Nikki Beach. Das Konzept, das auf der "Celebration of Life" basiert, entwickelte sich zu einer weltweit erfolgreichen Hotelgruppe und Lifestyle-Marke im Luxussegment. Auf Mallorca betreibt das Unternehmen ein Restaurant im Urlauberort Magaluf in der Gemeinde Calvià im Südwesten.

Trotz weiterer persönlicher Schicksalsschläge – 2023 verlor er seinen Enkel Max und seine zweite Tochter Tracey – blieb Penrod ein Vorbild für Unternehmertum und Lebensfreude. Seine Leidenschaft für Tauchen, Fliegen und Abenteuer spiegelte sich auch in seiner 2023 erschienenen Autobiografie "One Grand Adventure" wider.

Seit 2022 führt seine Witwe Lucia Penrod als CEO die Geschäfte der Unternehmensgruppe. Mit Niederlassungen in Miami, Barcelona, Dubai und Frankreich soll das Erbe des Unternehmers fortgeführt werden. Die Familie bittet anstelle von Blumen um Spenden an die von Penrod gegründete Wohltätigkeitsorganisation Nikki Cares.