Noch ist Winter auf Mallorca, aber der große Saisonstart im April wird jetzt schon geplant. Doch bevor die großen Feierlichkeiten beginnen, werden in vielen Lokalitäten sogenannte Soft-Openings veranstaltet. Bei Kult-Wirtin Marion Pfaff aka Krümel in Peguera wird das am Samstag, 22. März, der Fall sein. Ab 19 Uhr ist die Tür von Krümels Stadl geöffnet, wie sie MM als Erstes verriet.

"Man spürt richtig, wie sich die Leute freuen, wenn die Insel langsam aus dem Winterschlaf erwacht", sagte sie im Gespräch mit der Redaktion. Zum alljährlichen Soft-Opening kämen viele Residenten, aber auch Urlauber. "Das Stadl ist immer gut gefüllt. Viele Gäste haben richtig Lust zu feiern."

Der Flyer fürs Soft-Opening. Foto: Krümels Stadl

Beim Soft-Opening am 22. März wird Krümel selbst auf der Bühne stehen und singen, begleitet wird sie von Sänger Joe Verbeek, der seit einiger Zeit fester Bestandteil des Entertainmentprogramm in Peguera ist. Allerdings werden die aktuellen Umbauarbeiten im Stadl bis Ende März nicht abgeschlossen sein, so die Wirtin gegenüber dem Mallorca Magazin.

"Schön wär’s", kommentiert sie mit einem Schmunzeln, "aber die Bauarbeiten werden noch bis Ende April dauern." Zum großen Opening soll dann alles fertig sein. Wie MM berichtete, bauen Marion Pfaff und ihr Mann Dani das Gebäude neben Krümels Stadl aktuell aus. Bisher wurde es als Lager genutzt, jetzt soll daraus ein "gemütliches Wohnzimmer" für die Gäste entstehen.

Das große Saison-Opening in der Kultkneipe in Peguera wird dann ab Mittwoch, 30. April, gefeiert. Zwei Tage lang werden zahlreiche Stars auflaufen, unter anderem der deutsche Reality-TV-Star Kader Loth und Bachelor Paul Janke, moderiert wird die Veranstaltung von Dschungelcamp-Teilnehmer Jörg Dahlmann. Am zweiten Tag wird eine Schlagernacht ausgerichtet. Wann die Feierlichkeiten an der Partymeile Ballermann an der Playa de Palma losgehen, können Sie hier nachlesen.