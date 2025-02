Werden die Teilnehmer auf Mallorca ihre große Liebe finden? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab Ende Februar in der TV-Show "First Dates". Ab Montag, 24. Februar, strahlt der deutsche Sender Vox einmal wöchentlich um 20.15 Uhr die neuen Mallorca-Folgen aus. Es ist schon die dritte Mallorca-Staffel der Kuppel-Show. Gedreht worden ist im September vergangenen Jahres auf der Insel, bestätigte RTL gegenüber dem Mallorca Magazin.

Schauplatz der Sendung ist erneut das Landhotel Posada d’es Molí unweit der Playa de Palma. In der Programmvorschau werden "eisgekühlte Cocktails, heiße Mallorca-Sonne, spannende Blind Dates, mutige Flirts und darunter eine Menge Singles" versprochen. "Es wird gelacht, geflirtet, geknutscht und noch so viel mehr", heißt es auf der Instagramseite des Formats.

Acht neue Folgen von "First Dates Hotels" werden gezeigt, die Teilnehmer kommen allesamt aus Deutschland. In der vorherigen Mallorca-Staffel war auch ein Mallorca-Resident dabei gewesen. Dem Mallorca Magazin hatte er erzählt, wie die Dreharbeiten zu der Sendung liefen. Moderiert wird die Sendung erneut von Roland Trettl. Er hat selber auch schon einige Jahre auf der Insel gelebt.

"Für mich ist Mallorca grundsätzlich schon mal perfekt, weil ich schon sieben Jahre auf Mallorca gelebt habe. Es ist sozusagen 'meine' Insel, ich fühle mich hier wohl und möchte dieses Wohlfühlen auch an meine Gäste weitergeben. Natürlich ist es auch für unsere deutschen Gäste die Insel, die am meisten besucht wird, beim Thema Kulinarik richtig gut ist und natürlich mit tollem Wetter besticht. Was ich auf Mallorca immer wieder erkenne ist, dass Mallorca einen ganz besonderen Geruch und ein ganz besonderes Licht hat – das sind alles Dinge, die dabei helfen, sich noch leichter zu verlieben", sagt der Moderator, der schon seit 2018 durch das Format führt.