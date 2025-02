Ihnen droht nach fast 50 Jahren in ein und derselben Mietwohnung die Zwangsräumung: Dieses mallorquinische Rentnerpaar steht kurz vor dem Rauswurf aus seinem Zuhause und versteht nicht, wie es in diese Schieflage geraten konnte. Ihre Miete hätten sie immer pünktlich gezahlt und die Räumung der Wohnung sei zudem nicht angekündigt gewesen. Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora konnte mit den beiden Senioren, die noch in El Molinar, dem beliebten Meeresviertel von Palma de Mallorca leben, sprechen.

Am vergangenen Dienstag bekamen bekamen sie den Schreck ihres Lebens. Jemand rief den Pförtner an, und auf der Straße standen der Gerichtsvollzieher, der Schlüsseldienst, der Hausbesitzer und zwei Fahrzeuge der Nationalpolizei. Fernando Ortega, 81, und Magdalena Aranda, 76, sollten aus ihrem Haus vertrieben werden, das sie fast ein halbes Jahrhundert lang bewohnt hatten, ohne dass sie eine Vorankündigung erhalten hatten, sagen sie. Die Szene hätte nicht surrealer sein können: „Sie sagten, der Vertrag sei gekündigt worden, weil ich, die Mieterin, tot sei". Seit 1976 lebt das spanische Rentnerpaar in ein und der selben Wohnung in Molinar. Foto: M.A. Canellas Es geht um einen alten, am 26. Juli 1976 unterzeichneten Mietvertrag, für den sie 105,73 Euro zahlen. „Wir haben noch nie eine Mietzahlung ausgelassen, das verstehen wir nicht", sagt das Ehepaar, das in der Straße Camp Redó wohnt und nur über seine Renteneinkünfte in Höhe von 1.077 Euro verfügt. Der derzeitige Eigentümer der Wohnung ist ein Rechtsanwalt, der „Paco und Margarita bereits aus der zweiten Wohnung und Paquita aus der dritten Wohnung vertrieben hat. Das sind alles Altmieten, die eine Verwandte des neuen Eigentümers hatte. Nach ihrem Tod räumt er die Wohnungen, renoviert sie und vermietet sie zu den aktuellen Preisen". Fernando und Magdalena weinen seit letztem Dienstag. Bei ihnen ist ihr Sohn Fernando, der seine Arbeit aufgeben musste, um sich um sie zu kümmern. Sie haben nur einen Rollstuhl, obwohl sie ihn beide brauchen, da sie ernsthafte Mobilitätsprobleme haben. Als der Eigentümer vor vier Jahren starb, weigerte sich der neue Eigentümer, Miete zu verlangen, und hatte so einen Grund, sie zu vertreiben. „Wir haben zwei Jahre damit verbracht, die Miete vor Gericht zu zahlen, und nach dieser Zeit hat der Richter ihn gezwungen, eine Kontonummer einzurichten, um auch die Müll- und Gemeinschaftsgebühren zu bezahlen, die sich auf 200 Euro pro Monat belaufen", sagt Fernando, der wegen diesem juristischen Trick fassungslos ist. „So haben wir uns noch nie gesehen", erklärt Magdalena zwischen Schluchzern. Seitdem hat sie vor lauter Anspannung weder gegessen noch geschlafen. Ihre Tochter, die in der Wohnung unter ihr wohnt, muss ständig nach oben gehen, um nach ihnen zu sehen. Ihre Enkelin, die zwei Tage pro Woche arbeitet, hat ihnen gestern einen Teil ihres Gehalts gegeben. „Alle Gerichtsverfahren, die der Eigentümer gegen uns angestrengt hat, hat er verloren. Den letzten hat er verloren und Berufung eingelegt, aber unser Anwalt hat uns nicht benachrichtigt und ist nicht erschienen. Am Dienstag sagten sie, ich sei tot", beklagte Fernando, der für das Taktgefühl der Beamten der Nationalen Polizei dankbar war. „Sie sagten uns, dass wir ein klarer Fall von Verwundbarkeit seien und entschuldigten sich. Das Schlimmste, so Fernando, sei, dass „der Eigentümer mit seinem Anwalt da war und uns ausgelacht hat". Sobald der Räumungsversuch von Fernando und Margarita in der Nachbarschaft bekannt wurde, kam ihnen ihr Nachbar Jorge Ruedas zu Hilfe, der sie zusammen mit dem neuen Anwalt, den sie engagiert haben, rechtlich unterstützte. Ein weiterer Trick, den sie anprangern, ist, dass „sie im ersten Prozess ein Bürofax vorlegten, das ich nicht unterschrieben hatte. Der Richter wies den Beweis zurück, da er der Meinung war, dass meine Unterschrift gefälscht war". Die Älteren behaupten, dass sie eine Wohnung suchen, aber „wenn man uns tausend Euro zahlt, können wir nichts finden. Sie verlangen zwei Gehaltsabrechnungen, Ersparnisse, die wir nicht haben...". Und Magdalena, die schon ihr ganzes Leben in Molinar lebt, hat aufgehört zu essen: „Wir haben kein Geld, wir können nicht laufen, wir haben nichts...". Der Hauseigentümer seinerseits argumentiert, dass „sie Schulden haben und diese steigen. Es gibt ein endgültiges Gerichtsurteil. Wir, die Eigentümer, können uns nicht um die Sozialdienste kümmern". Der Eigentümer versichert, dass „man ihnen vorgeschlagen hat, eine Einigung zu erzielen. Für die Immobilie läuft ein ITE, und die Mieter sind für die Kosten verantwortlich". Ruedas, der Anwalt der Nachbarn, stellte klar, dass „die Kosten für die Baulasten vom Eigentümer getragen werden".