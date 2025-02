Die auf Mallorca lebende TV-Größe Daniela Büchner hat sich mal wieder in einem gewagten Outfit in den sozialen Netzwerken gezeigt. Die Witwe des im November 2018 gestorbenen Vorzeige-Auswanderers Jens Büchner ("Goodbye Deutschland") scheute nicht davor zurück, sich auf Instagram in einem schwarzen Negligé zu präsentieren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Danni Büchner (@dannibuechner) „Genieße dein Leben“, schreibt Daniela Büchner zu dem Foto. Die in Cala Millor wohnhafte 46-Jährige scheint sich für einen Ausgeh-Abend zurechtgemacht zu haben. In ihrem Fall sind das hohe Stiefel und ein schwarzes Kleid mit viel Spitze, die an einigen Stellen transparent ist und ihre Haut durchschimmern lässt. Dazu trägt sie einen beigefarbenen Teddyfell-Mantel und eine cognacfarbene Marken-Handtasche. Ähnliche Nachrichten XXL-Ausschnitt und High Heels: Danni Büchner zeigt sich auf Mallorca in gewagtem Outfit "Du Granate" Fans der Mallorca-Auswanderin in den Kommentaren äußersten sich zumeist positiv über die Prominente: "Danni sieht einfach toll aus." "Du Granate", "Ganz ehrlich?! Wenn ich dieses Outfit anziehen könnte, ich würde es auch tun. Das Kleid! Der Mantel! Die Schuhe! Es sieht einfach Hammer aus und steht die sehr gut. Bin ein bisschen neidisch" oder "Du wirst von Jahr zu Jahr schöner und dein Glow absolut fantastisch", heißt es unter dem Post. Bereits im Dezember hatte die Insel-Bewohnerin mit einem gewagten Foto für Aufsehen gesorgt: Das Bild, auf dem sie mit einem provokanten XXL-Ausschnitt und roten High Heels zu sehen ist, kommentierte sie mit: "...ab 22.30 Uhr kommt die Mutti-Müdigkeit. Wie haben wir das früher gemacht mit 20??", und fügte dem einen Lach-Smiley hinzu.