Langlebigkeit und modernste Trends in der Medizin - das sind Themen, die beim Mallorca Magazin 2025 das ganze Jahr im Vordergrund stehen werden. In Zusammenarbeit mit dem führenden balearischen Medienverlag Grup Serra wird MM in Kooperation mit deutschsprachigen Ärzten auf der Insel mehrere Informationsforen organisieren, bei denen sich Leserinnen und Leser über innovative Anwendungen und technische Entwicklungen in der Medizin informieren können. Die Veranstaltungen sind für Interessierte kostenlos.

Das „1. Mallorca Magazin Gesundheitsforum - Zukunftstrends in der Medizin" wird an diesem Donnerstag, 13. Februar, um 17 Uhr im Country Club Santa Ponsa beginnen. Es hat den Themenschwerpunkt „Perspektiven aus der Inneren Medizin & Kardiologie". Hier werden Ärzte - für Laien verständlich - über verschiedene Aspekte von Krankheiten und der Mittel dagegen Vorträge halten und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Im Anschluss können sich die Besucher bei einem Cocktail in lockerer Runde mit den Medizinern und untereinander weiter austauschen. Renommierte Teilnehmer Die Referenten bei der Debütveranstaltung in diesem Winter sind:

Dr. Carsten Henningsen, Facharzt für Innere Medizin (Palma Clinic);

Dr. Luai Chadid, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie (Clinica Picasso 57);

Dr. Andreas Leonhard, Facharzt für Innere Medizin (Deutsche Facharzt Zentren Mallorca);

Dr. Clemens Lunau, Facharzt für Innere Medizin (Deutsche Facharzt Zentren Mallorca).