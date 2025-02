Lilly Becker, die immer wieder viel ihrer Zeit auf Mallorca verbringt, hat sich Finale des "Dschungelcamps" gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt und sich die "Krone" geholt. Am 9. Februar setzte sie sich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier Raus" gegen die 23-jährige Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss (62) durch. Der emotionale Höhepunkt der Sendung war jedoch ein Wiedersehen mit ihrem Sohn Amadeus vor laufender Kamera, nachdem Becker die Krone und das Zepter überreicht worden waren. Als Dschungel-Regentin, die ihr Glück kaum fassen konnte, kann sie nun das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Wie die Moderatorin der RTL-Show, Sonja Zietlow, bekanntgab, soll diese 18. Staffel das erfolgloseste Camp aller Zeiten gewesen sein, bei dem nur 30 Prozent der Sterne geholt wurden. Lilly Becker hat sich jedoch bei all den Prüfungen profiliert, und hielt stets nach Kräften durch. Auch am Lagerfeuer war sie dem Anschein nach die Stimme der Vernunft, versuchte Streitereien zwischen ihren Mitcampern zu schlichten und kam bei den Zuschauern authentisch rüber. Während ihre Mitstreiter im "Dschungel" bereits vor den etlichen Tests aufgaben, stellte sich die Ex-Frau von Boris Becker hingegen jeglicher Prüfungen – und hat die Krone somit verdient.

Die 48-jährige Lilly Becker, die früher als Model arbeitete, heiratete im Jahr 2009 Boris Becker, 2018 erfolgte die Trennung von dem ehemaligen Tennis-Helden. 2023 ließ sich das einstige Traumpaar, das sich zwischenzeitlich in einem Rosenkrieg befand, endgültig scheiden. Der Sohn von Lilly und Boris Becker, Amadeus, feiert übrigens an diesem Montag, 10. Februar, seinen 15. Geburtstag. Seit Herbst 2022 ist die gebürtige Niederländerin mit ihrem neuen Freund Thorsten Weck liiert.

Lilly Becker, deren Vermögen auf zwei Millionen Euro geschätzt wird, wohnt mit ihrem Sohn Amadeus in London. Sie wurde einer breiten Öffentlichkeit durch die Teilnahme an Reality-Shows und TV-Sendungen wie "Grill den Henssler", "The Taste", "Promi Shopping Queen" und "Schlag den Star" bekannt. Darüber hinaus will sich das 1976 als Sharlely Kerssenberg in Rotterdam geborene Model eine neue Identität aufbauen, und von ihrem Image als "Ex-Frau von Boris Becker" wegkommen. Auf Mallorca wurde sie in der Vergangenheit immer wieder bei exklusiven Events auf dem roten Teppich gesehen, etwa als Gast bei den "Remus-Lifestyle-Nacht". Auch in ihrer Freizeit wurde Lilly Becker (ungeschminkt und leger!) in noblen Restaurants im Luxus-Hafen Puerto Portals gesichtet.