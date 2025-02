Wer die deutschsprachigen Ärzte auf Mallorca einmal ganz unverbindlich in lockerer Gesprächsrunde näher kennenlernen möchte, hat dazu jetzt eine hervorragende Gelegenheit. Und das auch noch gänzlich ohne Krankenschein und jede Art von Kosten. Möglich ist das beim „1. Mallorca Magazin Gesundheitsforum", das von MM und dem balearischen Medienverlag Grup Serra ins Leben gerufen worden ist.

Langlebigkeit und modernste Trends in der Medizin - das sind Themen, die bei dieser Veranstaltungsreihe 2025 das ganze Jahr über im Vordergrund stehen werden. Das Debüt finden an diesem Donnerstag, 13. Februar, um 17 Uhr im Country Club Santa Ponsa statt. Es hat den Themenschwerpunkt „Perspektiven aus der Inneren Medizin & Kardiologie”. Hier werden vier Ärzte - für Laien verständlich - über verschiedene Aspekte von Krankheiten und der Mittel dagegen Vorträge halten und auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Im Anschluss können sich die Besucher bei einem Cocktail in lockerer Runde mit den Medizinern und untereinander weiter austauschen. So haben MM-Leserinnen und Leser die Gelegenheit, die Mediziner unverbindlich in Augenschein nehmen zu können oder sogar mit ihnen zu plauschen. Vielleicht findet man auf diese Weise, einen Arzt kennen, zu dem spontan Vertrauen empfindet. Eine Voranmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig.

Das Mallorca Magazin wird in Zusammenarbeit mit dem führenden balearischen Medienverlag Grup Serra sowie in Kooperation mit deutschsprachigen Ärzten auf der Insel mehrere Informationsforen über das Jahr verteilt organisieren, bei denen sich Leserinnen und Leser über innovative Anwendungen und technische Entwicklungen in der Medizin informieren können. Die Tagungen sind für Interessierte kostenlos. Das Motto lautet: Ein ganzes Jahr für Ihre Gesundheit!

Renommierte Teilnehmer

Die Referenten bei der Debütveranstaltung in diesem Winter sind:

Dr. Carsten Henningsen, Facharzt für Innere Medizin (Palma Clinic);

Dr. Luai Chadid, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie (Clinica Picasso 57);

Dr. Andreas Leonhard, Facharzt für Innere Medizin (Deutsche Facharzt Zentren Mallorca);

Dr. Clemens Lunau, Facharzt für Innere Medizin (Deutsche Facharzt Zentren Mallorca)

Auf Mallorca gibt es eine Vielzahl von deutschsprachigen Medizinern, Fach- und Hausärzten. Für Patienten ist die Auswahl groß. Im Rahmen des MM-Gesundheitsforums kann sich die Ärzteschaft mit Themen zu ihren Fachgebieten den Leserinnen und Lesern präsentieren und im angenehmen Ambiente des Country Clubs erste Kontakte miteinander aufnehmen.