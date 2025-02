Auch Prominente sind nicht vor gesundheitlichen Herausforderungen gefeit. Dies zeigt der Fall der "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke. Die 48-jährige Gastronomin aus Cala Ratjada erhielt kürzlich die Diagnose Hautkrebs, die sie mit ihren Followern in den sozialen Netzwerken teilte.

Offenheit auf Social Media

Auf Instagram informierte Jerofke ihre rund 144.000 Anhänger über ihre Erkrankung. Gegenüber dem Mallorca Magazin äußerte sie sich am Montag zu ihrer Situation: "Es ist immer schwierig, eine solche Diagnose zu erhalten. In der vergangenen Woche war ich beim Arzt, wo eine Biopsie vorgenommen wurde. Am Donnerstag bekomme ich dann endlich den finalen Befund."

Bereits zuvor hatte sie in ihren Instagram-Storys eine betroffene Stelle an ihrem Schlüsselbein gezeigt. Sie sprach dabei über den fünf Zentimeter großen Eingriff, bei dem das "Ding", wie sie es nannte, entfernt werden sollte. Gleichzeitig bekannte sie ihre Sorgen und die Hoffnung, dass nach dem Eingriff keine allzu auffällige Narbe zurückbleiben würde.

Ihren Followern gab sie zudem einen wichtigen Hinweis: "Das ist also weißer Hautkrebs. Falls ihr so etwas bei euch entdeckt, lasst es unbedingt ärztlich untersuchen." Sie betonte, dass die Erkrankung auf den ersten Blick unscheinbar wirke, was gerade ihre Gefahr ausmache.

Partner Steff Jerkel kennt die Diagnose bereits

Jerofkes Partner, Steff Jerkel, hat bereits eigene Erfahrungen mit Hautkrebs gemacht. Der 54-Jährige musste sich in der Vergangenheit mehreren Operationen unterziehen. In einer Instagram-Story kommentierte er die Erkrankung seiner Lebensgefährtin mit einem weinenden Emoji und den Worten: "Leider hat es nun Peggy erwischt." Später fügte er hinzu: "Für eine Frau natürlich nicht so schön, dort eine Narbe zu haben."

Ein Leben zwischen Gastronomie und TV-Karriere

Steff Jerkel und Peggy Jerofke lernten sich 1998 in El Arenal kennen und wanderten 2008 gemeinsam nach Mallorca aus. Ihre Fans konnten durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" miterleben, wie das Paar verschiedene Gastronomiebetriebe im Osten der Insel eröffnete und später wieder verkaufte. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Josephine zur Welt.

Aktuell betreibt Jerofke das Restaurant "Tiki Beach" in Cala Ratjada, das sich derzeit in der Winterpause befindet und am 1. April wieder seine Türen öffnen soll. Ob und inwiefern ihre Erkrankung Auswirkungen auf ihre Pläne haben wird, bleibt abzuwarten.