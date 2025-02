Ein von vielen Deutschen innig geliebter Tanztempel, die "Physical"-Diskothek in Cala Rajada im Nordosten von Mallorca, schließt nach 36 Jahren seine Pforten. Die Disco war vor vielen Jahren international in die Schlagzeilen geraten, weil Inselfreund und Pop-Impressario Dieter Bohlen dort seine jetzige Frau Carina kennengelernt hatte.

In einem MM-Interview hatte sich der lange Zeit mit Cala Rajada eng verbandelte Sänger zu dem denkwürdigen Abend geäußert: "Ja, wir haben uns vor 18 Jahren in Cala Rajada in der Diskothek Physical kennengelernt. Carina stand neben mir und ich habe sie gefragt, ob sie etwas trinken möchte – also ein ganz klassischer Spruch. Viele Freunde und Bekannte sagten, dass das zwischen uns eh nichts wird, da es nur ein Urlaubsflirt sei. Doch Carina selbst hat für die Beziehung ihr altes Leben komplett aufgegeben und sich total committet. Welche Frau macht so etwas heutzutage noch? Das ist die Frau meines Lebens, auf die ich lange gewartet habe."

Das "Physical" lockte Gäste verschiedener Generationen an. Dabei handelte es sich nicht nur um Touristen, sondern auch um Einheimische aus Manacor, Sant Llorenç de Cardassar, Capdepera oder Artà. Sogar an Winterwochenenden hatte die Disco immer geöffnet, etwa an Weihnachten, zu Halloween oder an den Ostertagen. Im Sommer zählten vor allem Deutsche zu den Gästen.

Im Jahr 1989, als Deutschland noch nicht wiedervereinigt war, war das Lokal gegründet worden. Kürzlich sagten die Eigentümer gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Wir sind müde geworden." Interessenten für ein neues lokal ein gleicher Stelle gibt es bereits, darunter sind dem Bericht zufolg auch Deutsche.

Die Physical-Disco konnte etwa 1200 Gästen Platz bieten. 100.000 Euro müssten hineingesteckt werden, um sie als anderes Lokal wiederzubeleben. Die könnten Schätzungen von "Ultima Hora" zufolge innerhalb von zwei bis drei Sommersaisons wieder eingenommen werden.