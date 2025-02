Der auf Mallorca wohnhafte Paul Janke ist seit seinem TV-Auftritt in der Kuppelshow „Bachelor“ von 2012 nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Trotzdem scheint es bei dem attraktiven Junggesellen mit der Liebe irgendwie nicht zu klappen. Auch durch weitere Teilnahmen an Reality-Sendungen Jahre später oder beim Format “Promi First Dates”, das am Montag ausgestrahlt wurde, versuchte der 43-jährige sein Liebesglück. In der Sendung versucht das Team um den Koch Roland Trettl, Prominente mit Normalsterblichen zusammenzubringen. Die Nicht-Prominenten wissen jedoch im Vorfeld nicht, auf wen sie treffen …

Paul Janke ist kein unglücklicher Single Trotzdem schien es bei ihm und Carina, einer Dame aus Landshut, nicht zu klappen. MM erklärte der Ur-Bachelor, woran das eventuell liegen könnte, und sagte: "Ich hatte durch die Teilnahme an der Sendung nichts zu verlieren. Bei Blind Dates ist es an sich schwierig, da ich ein sehr visueller Mensch bin. Es ist auf jeden Fall eine Chance, jemanden kennenzulernen." Es sei zudem ein lustiger Abend gewesen, den er mit der 37-Jährigen verbracht hätte. Darüber hinaus sei das Format gut gewesen. Seit Jahren ist Paul Janke fester Bestandteil einer Show in Krümels Stadl in Paguera. (Foto: MALLORCA-PAPARAZZI/Andreas Zeeck.) "Man weiß nie, wo man die Herzensdame kennenlernt. Das kann beim Bäcker sein oder bei 'First Dates', immer besteht dabei eine Möglichkeit. Wenn es die richtige gewesen wäre es, dann wäre es auch ernst geworden zwischen uns." Janke sei, wie er zudem erklärte, kein unglücklicher Single. Doch würde eine Partnerin an seiner Seite das Sahnehäubchen in seinem bereits glücklichen Leben sein. Trotz Rollenspielen in der Sendung, als Polizistin und Schiffskapitän, schien die Chemie zwischen den beiden nicht ganz zu stimmen. Denn obwohl Christina ein zweites Date möchte, lehnte Paul Janke ab. MM erklärte er die Gründe: "Ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich weiß, was ich möchte und was nicht. Sie ist ein freundliches und hübsches Mädchen. Doch habe ich ihr nett und höflich gesagt, dass ich sie nicht ein zweites Mal sehen möchte." 2008 wurde Paul Janke, noch bevor er als "Bachelor" bekannt wurde, zum Mister Hamburg gewählt. 2013 versuchte sich der leidenschaftliche Fußballer bei der TV-Sendung Let's Dance, und 2014 bei Promi Big Brother. Der smarte Junggeselle, der seit Jahren auf Mallorca lebt, hat sich zudem ein zweites Standbein als DJ aufgebaut. Von den Früchten der einstigen Kuppelshow lebt er noch weiter. Noch heute verteilt er einmal pro Woche Rosen in "Krümels Stadl" in Peguera. "Mir ist das nicht peinlich, ich mache damit viele Damen – jüngere und ältere – glücklich."