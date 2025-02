Das erste "Mallorca Magazin Gesundheitsforum" hat am Donnerstagabend zahlreiche Besucher in den Country Club Santa Ponsa gelockt und sich als voller Erfolg erwiesen. In entspannter Atmosphäre konnten sich Interessierte über innovative medizinische Entwicklungen informieren und mit renommierten deutschsprachigen Ärzten von der Insel ins Gespräch kommen.

Durch die Veranstaltung führte MM-Chefredakteur Patrick Czelinski. Bereits vor Beginn des Events war der Saal gut gefüllt, insgesamt kamen rund 100 Gäste, und diese zeigten großes Interesse an den Vorträgen der drei Fachärzte. Das Publikum folgte interessiert dem Vortrag von Dr. Luai Chadid zum Thema Vorhofflimmern. Dr. Luai Chadid (Clinica Picasso) sprach über das Thema "Vorhofflimmern", Dr. Andreas Leonhard (Deutsche Facharztzentren Mallorca) referierte über die perfekte Vorsorge und Dr. Clemens Lunau (ebenfalls Deutsche Facharztzentren Mallorca) beleuchtete verschiedene Aspekte des Themenkomplexes "Longevity", also Langlebigkeit. Die Zuhörer hatten im Anschluss bei einer rund 45-minütigen Podiumsdiskussion die Möglichkeit, Fragen zu stellen, was auf große Resonanz stieß. Besonders die praxisnahen Erklärungen und die anschaulichen Beispiele wurden von den Anwesenden gelobt. Nach den Vorträgen und der Diskussion bot sich bei einem gemütlichen Cocktail-Empfang die Gelegenheit, mit den Medizinern ins Gespräch zu kommen. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen und erste Kontakte zu knüpfen. "Es ist schön, die Ärzte in einer so ungezwungenen Atmosphäre kennenzulernen. Das gibt einem direkt ein Gefühl des Vertrauens", äußerte sich eine Teilnehmerin begeistert. Rund 100 Gäste kamen zum 1. MM-Gesundheitsforum in den Mallorca Country Club Santa Ponsa. Weitere Veranstaltungen geplant Die Organisatoren, das Mallorca Magazin in Zusammenarbeit mit dem Medienverlag Grup Serra, zeigten sich äußerst zufrieden mit der Auftaktveranstaltung. "Das große Interesse bestätigt uns darin, solche Informationsforen regelmäßig anzubieten. Wir freuen uns, dass die Mischung aus Fachwissen und persönlichem Austausch so gut ankommt", so Vertreter des Veranstalterteams. Auch für die kommenden Events der neuen MM-Gesundheitsreihe, die über das Jahr hinweg stattfinden werden, sind spannende Themen und namhafte Referenten geplant. Unter dem Motto "Ein ganzes Jahr für Ihre Gesundheit" wird das Gesundheitsforum weiterhin kostenlose Informationsmöglichkeiten für die deutschsprachige Gemeinschaft auf Mallorca bieten. Die nächste Veranstaltung ist für Anfang Mai geplant. Durfte nicht fehlen. Die aktuelle MM-Gesundheitsbeilage. Mit diesem erfolgreichen Auftakt ist die Messlatte für die nächsten Events hoch gesetzt – doch die positive Resonanz zeigt, dass das Interesse an fundierten und verständlichen Gesundheitsinformationen auf Mallorca ungebrochen ist