Mallorca war lange Zeit der Schauplatz der (vermeintlich) perfekten Liebe zwischen dem ehemaligen Bachelor Andrej Mangold und der Influencerin Annika Jung. Zahlreiche Selfies und innige Pärchenfotos auf Social Media schienen ihr Glück zu bestätigen – doch nun kam es zum plötzlichen Liebes-Aus. Die dreijährige Beziehung ist beendet, und Mangold erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin. Wie der 38-jährige Reality-Star der Bild-Zeitung erzählte, sei er von der brünetten Influencerin betrogen, angelogen und hintergangen worden.

Eine böse Überraschung nach der Rückkehr

Der Hintergrund: Für mehrere Monate waren Mangold und Jung räumlich und zeitlich getrennt, da er seit September 2024 für Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik war. Doch als er nach Deutschland zurückkehrte, erwartete ihn eine schockierende Nachricht. Wie er dem Boulevard-Blatt schilderte, wurde er bereits am Flughafen von Freunden abgefangen:

"Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen überrascht. Auf dem Weg nach Köln erzählten sie mir vom Betrug – ich bin daraufhin völlig zusammengebrochen." Der ehemalige Profi-Basketballer zog umgehend Konsequenzen und beendete die Beziehung noch am selben Tag. Am Mittwoch erklärte er: "Leider bin ich seit gestern wieder Single."

Geplatzte Zukunftspläne

Andrej Mangold hält sich regelmäßig auf Mallorca auf, wo er eine Immobilie im Süden der Insel besitzt. Neben seinen geschäftlichen Aktivitäten – unter anderem der kurzzeitigen Beteiligung an einem Edel-Club an der Playa de Palma – war er dort oft an der Seite von Annika Jung zu sehen. Doch das Kapitel mit seiner Ex sei für ihn endgültig abgeschlossen. Freunde und Bekannte hätten ihm eindeutiges Beweismaterial vorgelegt, das den Betrug durch Jung bestätigen würde.

"Ich bin am Boden zerstört, meine Welt ist zusammengebrochen. Diesen Schmerz wünsche ich niemandem", erklärte er der Bild-Zeitung. Besonders tragisch: Er hatte geplant, Jung noch in diesem Jahr einen Heiratsantrag zu machen.

Annika Jung schweigt – ihr Anwalt dementiert

Trotz des öffentlichen Wirbels haben weder Annika Jung noch Andrej Mangold bisher die gemeinsamen Pärchenfotos von ihren Social-Media-Profilen gelöscht. Eine offizielle Stellungnahme von Jung blieb bislang aus, doch ihr Anwalt ließ gegenüber deutschen Medien verlauten, dass die Vorwürfe „in weiten Teilen unwahr“ seien. Ein persönliches Gespräch zwischen den beiden hat es bisher nicht gegeben.

Reaktionen aus der Community

Die Trennung sorgte für zahlreiche Reaktionen unter den Followern der beiden. Ein Instagram-User kommentierte: "Ich hoffe, dein Ex hat seine Lektion gelernt und lässt sich nicht mehr nur von Optik blenden." Ein anderer zeigte sich skeptisch gegenüber öffentlichen Liebesbekundungen: "Diese ganzen Pärchenposts – und dann trennt man sich ein paar Tage später. Versteh ich nicht." Ein weiterer Kommentar fiel hingegen deutlich schärfer aus: "Diese alte Fremdgeherin."