Viele träumen von einem Leben am Mittelmeer, doch nur die wenigsten setzen diese Fantasie tatsächlich in die Realität um. Zu ihnen gehört Lina Plichta aus Mönchengladbach, die im September 2022 mit Anfang 20 ihren Traum verwirklichte und auf die Baleareninsel zog. Die Deutsche nahm in Palma an der privaten Bildungseinrichtung „Ascenso Akademie für Business und Medien” in Palma ein Studium auf und sagt: „Meine Eltern haben mich damals auf die Idee gebracht, indem sie mich zunächst nur aus Spaß fragten: ‚Warum studierst du eigentlich nicht auf Mallorca?’. Zu ihrer Überraschung fand ich tatsächlich eine private Uni auf der Insel”, erklärt Plichta. Ihre Lehreinrichtung befindet sich in einem Gebäude, in dem nach Auskunft der Akademieleitung bereits der bekannte Philosoph und Theologe Ramon Llull (1232–1316) gelehrt haben soll. Vielleicht wirkt der Genius des mallorquinischen Ur-Gelehrten auch Jahrhunderte später noch in irgendeiner Art und Weise in den Hallen des Gebäudes nach ... denn als Lina Plichta sich vor Studienbeginn bei einer Stippvisite auf der Insel die Uni ansah, sagte sie zu sich selbst: „Dieses alte, traditionelle, beeindruckende Gebäude kommt mir vor wie die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aus dem Harry-Potter-Film.”

Nach einer kurzen akademischen Findungsphase und ein paar Semestern im Fach Tourismus-Management wechselte Plichta die Studienrichtung. „Bei meinem jetzigen Kurs ‚Angewandte Medien, Psychologie und Kommunikation’ bin ich mir sicher, das Richtige gefunden zu haben”, erklärt sie gegenüber MM. Mit dem Bachelor-Abschluss, der in Deutschland anerkannt wird, könnte sie dann etwa zur Polizei gehen. „Das war früher mein Traumberuf!”

Eine weitere Option für die 23-Jährige wäre es, sich als Coachin im Bereich Mental-Health oder Fitness selbstständig zu machen. Die Vorlesungen und Seminare, die Plichta an der Privat-akademie belegt hat, sind allesamt auf Deutsch. „Das Tolle an meiner Uni ist, dass wir nur 65 Studierende sind. Es kommt jeder in den Kursen dran, wenn er eine Frage hat. Von meinem Empfinden her sind wir wie eine kleine Familie.” Darüber hinaus besucht die Studierende auch einen Spanischkurs, den sie mit einem Sprachdiplom (DELE) abschließen möchte. „Um wirklich fit zu sein im Kastilischen, müsste ich tatsächlich auch noch mehr im Alltag üben. Leider kenne ich nicht so viele Spanier hier, da viele doch eher unter sich bleiben wollen”, erklärt die junge Dame.

Ihre Familie unterstützt die Auswandererin und kommt sie so oft es geht in ihrer neuen Wahlheimat besuchen. „Ein Schlafzimmer in meiner Wohnung ist für meine Eltern als Gästezimmer gedacht. Das Besondere an Mallorca ist auch, dass es nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt ist, was mir ein gutes Gefühl vermittelt.” Diese Verliebtheit in Mallorca teile sie übrigens mit ihren Eltern. Ihre Familie unterstütze sie emotional und natürlich auch finanziell, wofür sie dankbar sei. „Am liebsten wäre es mir, wenn auch sie hier fest wohnen würde. Allerdings wäre jedoch mein Bruder wohl nicht mit von der Partie, da er mit seinem Zuhause sehr verbunden ist und nicht gerne reist.”

Verloren oder gar einsam fühlt sich Lina Plichta auf der Baleareninsel überhaupt nicht, wie sie sagt. „Ich schätze mich als sehr selbstbewusste und extrovertierte Person ein. Wenn man auf die Leute hier zugeht, und seinen Mund aufmacht, kommt auch etwas zurück.”

Die Kulisse von Mallorca mit ihren Calas, dem blauen Meer und den traumhaften Buchten eigne sich darüber hinaus für die Social-Media-Aktivitäten der Deutschen. Plichta, die auf Instagram 22.000 und auf der Plattform TikTok (@linaaplc) 124.000 Follower hat, kreiert auf Yachten, Tennis- sowie Golfplätzen und den schönsten Hotspots der Insel Vlogs und Content für ihre Kanäle. „Ich möchte die Menschen an meinem Mallorca-Leben auf humorvolle Art und Weise teilhaben lassen”, sagt sie über ihre Kurzvideos. Auch als Werbegesicht und Model feiert die attraktive Dame erste Erfolge und war unter anderem in einem Video des Musikers „Apache” und einer Pro7-Produktion zu sehen. Darüber hinaus wurde Plichta für Werbefotos eines Energy-Drinks und einer Bikini-Firma abgelichtet. Ein Leben in Deutschland kann sich die Singlelady kaum noch vorstellen. „Ich liebe dieses Klima und das leichte Lebensgefühl hier. Zudem lebe ich im Hier und Jetzt. Mit meinem alten Leben verbindet mich nur noch wenig.”