Eine Adlige, ein Dorf auf Mallorca und die Frage: Hat sich Meghan Markle bei ihrem neuen Markenlogo ein bisschen zu sehr "inspirieren" lassen? Die Herzogin von Sussex, Ehefrau von Prinz Harry, sorgt mal wieder für Gesprächsstoff – diesmal wegen ihrer Lifestyle-Marke. Ursprünglich unter dem Namen American Riviera Orchard gegründet, stellte sie jetzt das Rebranding unter dem neuen Namen "As Ever" ("Wie immer") vor. Doch statt Begeisterung gibt es vor allem eins: Ärger!

Denn: Das Logo ihrer neuen Marke sieht verblüffend ähnlich aus wie das Wappen der Insel-Gemeinde Porreres – und genau das sorgt für mächtig Wirbel! Die spanische Website Totpla berichtet, dass sich in den sozialen Netzwerken bereits hitzige Diskussionen über den mutmaßlichen Plagiatsfall entwickelt haben.

Hat Meghan Markle dreist abgekupfert?

Mit viel Stolz präsentierte Meghan ihre neue Marke und erklärte: "Ich bin so glücklich, euch As Ever vorzustellen – ein Herzensprojekt von mir." Doch kaum war das Logo online, fielen findigen Beobachtern die frappierenden Ähnlichkeiten zum Wappen von Porreres auf. Dieses zeigt eine Palme und zwei dem Baum zugewandte Vögel im Flug – genau wie das Logo von Meghans neuer Marke! Schnell machten sich Gerüchte breit: Hat die umstrittene Herzogin sich etwa unrechtmäßig an dem Design der mallorquinischen Gemeinde bedient?

Mehrere YouTube-Kanäle griffen das Thema auf, darunter auch die YouTuberin Paula Matanovich, die mit scharfen Worten kommentierte: "Meghan Markle wurde gerade beim Plagiieren erwischt – wie immer. Netflix ist wütend und peinlich berührt und musste die Shopify-Seite offline nehmen!"

Links: Das Logo der Markle-Marke "As Ever". Rechts: Das Wappen von Porreres auf Mallorca.

Mallorca-Gemeinde prüft rechtliche Schritte

Auch in Porreres selbst sorgt das Logo für Gesprächsstoff. Das Rathaus gab bekannt, dass es den Fall juristisch prüfen lassen will, um zu entscheiden, ob rechtliche Schritte gegen die ehemalige Schauspielerin eingeleitet werden. Wie Meghan Markle auf das Wappen der kleinen mallorquinischen Gemeinde gestoßen sein könnte, bleibt indes ein Rätsel.

Doch nicht alle in Porreres sind verärgert – einige Einheimische sehen in der Aufregung auch eine Chance. "Egal ob absichtlich oder nicht – auf einmal spricht die ganze Welt über unser Dorf!", meinte ein Bewohner augenzwinkernd. Ob es sich tatsächlich um ein Plagiat handelt oder nur um einen unglücklichen Zufall – die Marke "As Ever" ist jedenfalls schon jetzt in aller Munde – und das dürfte dann doch im Sinne der Herzogin sein ...