Am Mittwoch fand in Köln die Aufzeichnung zu "Das Nachspiel" statt – der großen Wiedersehens-Show des Dschungelcamps, in der die Teilnehmer rund zehn Tage nach dem Finale in Australien noch einmal aufeinandertreffen. Doch anstatt eines harmonischen Rückblicks kam es nach Informationen der BILD-Zeitung zu einem handfesten Streit zwischen einem Mallorca-Promi und einem weiteren Teilnehmer!

Nach BILD-Informationen gerieten der auf der Insel lebende Sportmoderator Jörg Dahlmann und Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen aneinander. Der Grund: eine abfällige Bemerkung über Dahlmanns Partnerin Claudia Pöhlmann. Während den Kandidaten bisher unveröffentlichte Szenen aus dem Camp vorgespielt wurden, machte Hingsen im Halbschlaf eine abwertende Bemerkung über Claudia. Seine Unterstellung: Sie wolle nur ins Rampenlicht! Diese Worte ließ Dahlmann nicht auf sich sitzen. Vor laufender Kamera, so der BILD-Bericht, stellte er Hingsen zur Rede und konfrontierte ihn mit einer pikanten Gegenbehauptung: Hingsens Partnerin Francesca Elstermeier habe sich in der Vergangenheit selbst an ihn herangemacht – angeblich bei einem Konzert von Howard Carpendale. Die Stimmung im Studio kippte, und die Diskussion nahm eine unerwartete Wendung: Francesca, die sich im Publikum befand, griff plötzlich zum Mikrofon und stellte klar: „Nicht ich habe mich an Dahlmann rangemacht – er an mich! Und ich habe ihn abblitzen lassen!" Die Situation eskalierte weiter, und laut Augenzeugenberichten drohte Hingsen sogar scherzhaft, Dahlmann in den Schwitzkasten zu nehmen ... dazu kam es glücklicherweise nicht. Jörg Dahlmann wollte sich am Donnerstag gegenüber MM nicht zu dem Vorfall äußern.