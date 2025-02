Die Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca ist eher bekannt für ihre langen Sandstrände und touristischen Küstenorte, die insbesondere bei deutschen Urlaubern sehr beliebt sind, so wie etwa Peguera, Santa Ponsa und Palmanova, sowie für ihre grünen Kiefernwälder, Windmühlen und auch Golfplätze. Doch jetzt mach der Ort auf ganz andere Weise von sich reden: Calvià will das Tierwohl fördern und hat darum zu einem ganz offiziellen Fotowettbewerb aufgerufen.

Es geht darum, die treuen vierbeinigen Begleiter und deren Bedeutung für ihre Halter ins rechte Licht zu rücken. Unter dem Motto „Vínculo Canino“ (auf Deutsch: Hunde-Bindung) sollen die Einwohner der Gemeinde ihre innige Verbindung und/oder gar große Liebe zu ihren Fellfreunden in Szene setzen. Das gab das Rathaus von Calvià am Samstag in einer Mitteilung bekannt.

Wer darf mitmachen?

Alle Hundebesitzer aus Calvià! Auch Kinder dürfen teilnehmen – allerdings nur mit Einverständniserklärung der Eltern. Aber auch für die Hunde gibt es einige Bedingungen zu erfüllen: Die tierischen Models müssen sowohl gechippt sein als auch mit einer aktuellen Tollwutimpfung ausgewiesen sein.

Was gibt es zu gewinnen?

Die drei besten Fotos werden mit einem 50-Euro-Gutschein für den Hundeladen Dogs&Dogs in Santa Ponça belohnt. Perfekt, um endlich das teure Premium-Futter auszuprobieren oder den stylischen Hundemantel zu kaufen, den der „perro“ eigentlich gar nicht braucht, aber darin sooo süß aussieht ...

Bis wann kann man mitmachen?

Der Einsendeschluss ist der 10. März – also schnell die Kamera zücken, Leckerlis bereithalten und das beste Hunde-Porträt knipsen! Eine Jury aus Umwelt-Experten der Kommune wird die Siegerbilder küren. Gewertet werden Originalität, künstlerische Qualität und natürlich die Fähigkeit, das Herz jedes Hundeliebhabers zum Schmelzen zu bringen. Also, liebe Residentinnen und Residenten von Calvià: Holt eure Vierbeiner vor die Linse. Mit dieser Initiative möchte das Umweltdezernat der Gemeinde das Tierwohl fördern und die einzigartige Verbindung zwischen den Einwohnern und ihren vierbeinigen Begleitern sichtbar machen. Weitere Infos gibt es unter www.calvia.com Die Tierfotos können an medioambiente@calvia.com gemailt werden.