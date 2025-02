Prominenter Besuch auf Mallorca: Einer der Hauptdarsteller der populären Streaming-Serie "The White Lotus", Jason Isaacs, wird im März ins Hotel Four Seasons Formentor kommen. Das berichtete das Unterhaltungsportal Fotogramas. Parallel dazu wird das Hotel Mitte März einen von der Serie inspirierten Pool-Bereich mit dem Namen "White Lotus Cabaña" eröffnen.

"The White Lotus" wird vom amerikanischen Sender HBO produziert. Die schwarzhumorige Drama-Serie folgt den Gästen und Angestellten der fiktiven Urlaubsresortkette "White Lotus". Die Interaktionen der Personen sind beeinflusst von deren unterschiedlichen psychosozialen Eigenarten. Die Macher bemerken, dass "mit jedem Tag, der vergeht, die komplexen Verhältnisse zwischen diesen vermeintlich perfekten Reisenden, den fröhlichen Angestellten und der idyllischen Szenerie selbst immer dunkler werden."

Die Serie erfuhr nach ihrer Premiere positive Kritiken und Einschaltquoten, was dazu führte, dass sie um drei weitere Staffeln verlängert wurde. Die Ausstrahlung der jüngsten, dritten Staffel begann am 16. Februar. Bis heute gewann "The White Lotus" zwei Golden-Globe-Auszeichnungen.

Pool-Hütte mit Serien-Feeling

Die Serie wurde bisher an drei Schauplätzen gedreht: Hawaii, Sizilien und Thailand, wobei an den beiden erstgenannten Destinationen jeweils ein Hotel der Kette Four Seasons die Kulisse bot. Vor dem Hintergrund dieser Beziehung wird das Unternehmen auf Mallorca, konkret auf der Halbinsel Formentor im Norden der Insel, anlässlich der Premiere der neuen Staffel die "White Lotus Cabaña" eröffnen: Dabei handelt es sich um einen als Hommage an die Serie gedachten Bereich am Pool, in dem die Gäste ein spezielles Menü mit Cocktails und Speisen genießen können. Diese sind von den Reisezielen inspiriert, an denen die Staffeln gedreht wurden, und gehen mit einer speziell für die Cabaña kreierten Playlist einher.

Schließlich wird auch einer der Hauptdarsteller der dritten White-Lotus-Staffel im Four Seasons Formentor zu sehen sein: Jason Isaacs ist ein renommierter britischer Schauspieler, der der breiten Öffentlichkeit als Lucius Malfoy aus der Harry-Potter-Saga bekannt ist. Isaacs hat unter anderem auch in den Filmen Black Hawk Down, Peter Pan, Final Horizon, Dragonheart, The Death of Stalin und The Patriot mitgewirkt und ist auch im Fernsehen aufgetreten.

Und: US-Medienberichten zufolge soll die vierte Staffel der beliebten Serie wieder in Europa spielen! Es wäre also gut möglich, dass dann das Four Seasons Hotel Formentor und die malerische gleichnamige Halbinsel dafür als Kulisse dienen.