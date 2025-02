Was passiert, wenn Kinder mit ihren Eltern nach Mallorca auswandern? In der neuen VOX-Doku-Serie „Auswanderer-Kids: Jetzt reden wir“ erzählen die Kinder der Mallorca-Auswanderer ihre persönlichen Geschichten und sprechen offen über ihre Erfahrungen.

Die 14-jährige Kiana Gülpen zum Beispiel, die mit ihrer Mutter nach Mallorca auswandern musste, nachdem ihr Vater an Krebs gestorben war, hat das Gefühl, dass seitdem ihr Leben an ihr vorbeigezogen ist. Ihre Mutter fand mit ihrem neuen Partner Sascha in Mallorca einen Neuanfang, doch Kiana fühlt sich zwischen den Welten hin- und hergerissen ...

Erste Folge läuft Mitte März

Celine Goebel, auf Mallorca geboren und aufgewachsen, sah die Insel als ihre Heimat. Doch als die Corona-Pandemie den Friseursalon ihrer Mutter in eine Krise stürzte, entschloss sich die Familie, dass Celine vorübergehend nach Deutschland zu ihrem Vater auswandert. Nach sechs Monaten auf Probe muss sie entscheiden, ob sie für immer in Deutschland bleibt oder doch zu ihrer geliebten Heimatinsel Mallorca zurückkehrt.

Wie geht es den Kindern, die mit ihren Familien nach Mallorca ausgewandert sind? Welche Herausforderungen erleben sie zwischen zwei Welten? Die Antworten gibt es in der ersten Folge von „Auswanderer-Kids: Jetzt reden wir“ am Freitag, 14. März, um 20.15 Uhr bei VOX.