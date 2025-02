Neuigkeiten über den "König von Mallorca": Die Tochter von Jürgen Drews, Joelina, hat in einem Interview mit der Zeitschrift "Freizeitexpress" Einblicke in den Gesundheitszustand ihres Vaters gegeben: Jürgen Drews, bei dem die Nervenerkrankung Polyneuropathie diagnostiziert wurde, gehe es laut Joelina trotz Krankheit "soweit für sein Alter recht gut". Am 2. April kann der ehemalige Schlagersänger 80 Jahre alt werden.

"Polyneuropathie ist eine Krankheit, die das Nervensystem befällt und die langsam schleichend voranschreitet, zumindest bei meinem Papa", so Joelina Drews gegenüber dem "Freizeitexpress". Des Weiteren gebe es ihr zufolge Tage, an denen ihr Vater kaum Energie hat und daher den halben Tag schläft. Vor diesem Hintergrund gesteht Joelina: "Ich habe Angst, dass mein Papa nicht mehr lange lebt!" Ähnliche Nachrichten Früher Schalke-Managerin, jetzt Schlagersängerin: So lebt Mia Weber ihren Mallorca-Traum Mehr ähnliche Nachrichten Insel-Freund Drews hatte sogar ein Lokal in Santa Ponça Jürgen Drews wurde 1976 mit dem Lied "Ein Bett im Kornfeld" einer breiten Öffentlichkeit bekannt; ein Stück, das bis heute seinen größten Hit darstellt. Beruflich wie privat verbrachte Drews viel Zeit auf Mallorca. Den Beinamen "König von Mallorca" erhielt er 1999 von Thomas Gottschalk in der Sendung "Wetten, dass..?" auf Mallorca. Anfang 2011 eröffnete Drews ein Bistro gleichen Namens in Santa Ponça. 2022 gab der Brandenburger aufgrund seiner Erkrankung das Ende seiner Karriere bekannt. Polyneuropathie ist der Oberbegriff für bestimmte Erkrankungen des peripheren Nervensystems – das außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks gelegen ist –, die mehrere Nerven betreffen. Zu den Symptomen zählen zum Beispiel Sensibilitätsstörungen, häufig anfänglich mit unangenehmen Missempfindungen der Zehen an beiden Füßen. Häufige Ursachen sind unter anderem Diabetes, übermäßiger Alkoholkonsum oder bestimmte Medikamente.