Ob Tom Hanks, Angelina Jolie, Star-Regisseur Steven Spielberg, Matt Damon, Komiker Otto Waalkes oder Roman Polanski – sie alle haben gemeinsam, dass sie bei ihren kräftezehrenden, wochen- und monatelangen Dreharbeiten auf die Kochkünste von Matthias Fehrenbach angewiesen waren. Denn der gebürtige Schwarzwälder hat mit seiner kleinen Crew für jeden dieser Kino- und TV-Stars so manches Leibgericht gekocht und kennt daher bestens ihre Geschmäcker, kalorienarmen Diäten und gar Lebensmittelallergien aus dem Effeff. Beim MM-Treffen in einem Restaurant in Palma de Mallorca sprudeln aus dem 66-jährigen Fehrenbach die Anekdoten zu den Begegnungen mit den Schauspielern und Celebreties nur so heraus, sodass seine Erzählungen aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit beinah wie die Sequenzen eines spannenden Filmstreifens wirken.

Auch Mallorca war in den vergangenen Jahren, neben den Filmstudios Berlin-Babelsberg, einer von Fehrenbachs Haupt-Einsatzorten. Erst im November war er während der knapp einwöchigen Dreharbeiten für die RTL-Serie "Alles was zählt" auf der Insel im Einsatz. Zum Frühstück, in den Drehpausen und mittags verköstigte er die deutsch-spanische Crew um die Stars Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz mit Hühnchen-Curry, veganen Speisen und Snacks in den Pausen.

Von Vorteil war dabei, dass seine Küche mobil war und vier Räder hatte: Auf diese Weise konnte er das Filmteam mit seinem Foodtruck nicht nur in Palma, sondern in Llucmajor, Alcúdia und nahe der Cala Pi versorgen.

Zwischen seinen Aufträgen außerhalb der Insel entspannt Fehrenbach in seinem Dorfhaus in Artà.

"Die Kaffeemaschinee läuft eigentlich immer. Ich versuche zumeist, täglich neu solide Gerichte mit wechselndem Angebot anzubieten. Neben asiatischen Gerichten gibt es italienische Spaghetti Bolognese, oftmals serviere ich Fleisch und Fisch, hinzu kommt stets eine vegetarische Variante." Neben raffinierteren, französischen Delikatessen wie Coq au vin gibt es zur Abwechslung auch herzhafte deutsche Speisen wie Schnitzel zu Kartoffeln mit Spargel. An Drehorten wie den Kanarischen Inseln bereitet Fehrenbach mit seinem Team auch einfache spanische Spezialitäten wie "Papas arrugadas con mojo picón" zu, was Kanarische Runzelkartoffeln mit pikanter Soße sind. Dazu gibt es Fisch a la plancha. Dabei wird das gesamte Essenssortiment sorgfältig und mit besten Zutaten auf seinem Gasherd im Foodtruck zubereitet, versteht sich.

"Die Arbeitstage sind meistens um die zehn bis elf Stunden lang. Ich werde stets projektgebunden gebucht und nach dem Abschluss einer Serie oder eines Films weiß ich oftmals nicht, was als Nächstes kommt. Doch es kommt immer irgendetwas", sagt Fehrenbach. Von seinen insgesamt sechs Food- trucks stehen zwei an seinem Inselwohnsitz in Artà, die übrigen an seinem Standort in Berlin.

"Ich habe etwas handwerkliches Talent von meinem Großvater, der Schreiner war, geerbt. Daher konnte ich die Trucks alle selbst ausbauen, sonst wären die Kosten immens hoch ausgefallen." Auch die regelmäßigen Check-Ups der Fahrzeuge durch den TÜV würden ihn laut eigener Aussage viel Zeit und Nerven kosten. Im Übrigen hat Fehrenbach, wie er erklärt, am Tag des MM-Interviews für seinen Catering-Service eine spanische GmbH gegründet. "In Zukunft werde ich meine Haupteinsatzorte nach Mallorca und Teneriffa verlagern, und die Arbeiten in Berlin herunterfahren. Vor allem US-amerikanische Filmteams und Hollywood-Produzenten drehen aufgrund steuerlicher Vergünstigungen und finanzieller Vorteile nun häufiger in Spanien", so der Süddeutsche.

Deutsche Mallorca-Produktionen sind seine Spezialität

Mit seinem insgesamt sechsköpfigen spanisch-deutschen Team war Fehrenbach in jüngster Zeit neben dem AWZ-Dreh auch bei anderen deutschen Mallorca-Produktionen dabei. Intensiv waren dabei die Arbeiten zu dem ZDF-Zweiteiler "Lillys Verschwinden", die von August bis November 2023 an verschiedenen Orten der Insel, darunter bei Pollença und in Port de Sóller, stattfanden. Auch bei den beiden Staffeln von "Der König von Palma" verköstigte Fehrenbach die Darsteller Henning Baum, Sandra Borgmann, Heike Makatsch und Martin Semmelrogge aufs Feinste. Davor war er bereits 2018 hinter den Filmkulissen von "Ein Sommer auf Mallorca" mit am Start.

Dem deutschen Koch sind vor allem ausgefallene Geschmäcker und ungewöhnliche Bestellungen der Leinwanddarsteller im Gedächtnis geblieben. "Kopfzerbrechen bereitete es mir, als Angelina Jolie bei einem Filmdreh verschiedene Tofu-Variationen, darunter gedünstet und gegrillt, sowie mit einer grünen Curry-Soße und Erdnuss-Dips, verlangte. Doch auch dafür gab es eine Lösung." Besonders war auch der Dreh mit dem dreifachen Oscar-Gewinner Steven Spielberg: "Wochen vor den Filmaufnahmen in Berlin und Breslau zu 'Bridge of Spies' hat mir das Team des Regisseurs seitenlange Rezepte mit Anweisungen zugeschickt, auf denen sich vor allem Suppen vorfanden." Der Grund hierfür war schlicht und einfach: Schließlich würden die Filmschaffenden tagsüber besonders auf Püree-Suppen setzen, da sie damit etwas Warmes, jedoch nicht so Schweres, im Bauch hätten. Erst zum Abend hin darf es bei den Kreativkünstlern noch einen zweiten, deftigeren Gang geben.

Für das Filmteam um Starregisseur Steven Spielberg (5. v. l.) kochte Matthias Fehrenbach (2. v.r.) bei den Dreharbeiten zu "Bridge of Spies".

In den Verschnaufpausen zwischen seinen arbeitsintensiven Perioden gönnt sich Fehrenbach Ruhe in seinem Haus in Artà. Hier, in der pittoresken Gemeinde im Osten der Insel hat der Koch mit seiner Frau Cornelia ein großes Dorfhaus erstanden. Auf dem Grundstück befindet sich auch eine kleine Galerie seiner Gattin, die sich der Malerei widmet.

"Insbesondere haben es meiner Frau Zitrusfrüchte angetan, ich nenne sie daher scherzhaft die Zitronenmalerin", so Fehrenbach.

In jungen Jahren hat der Kochkünstler sein Handwerk im Ratskeller Freiburg gelernt. Anschließend bediente er mit seinen Gourmet-Spezialitäten jahrelang Rockmusiker auf ihren Tourneen. Ans Aufhören denkt der Wahlmallorquiner übrigens noch lange nicht. "Ich sehe optimistisch meiner Zukunft entgegen und habe noch viele Rezepte auf Lager."