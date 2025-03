Es ist eine unglaubliche und herzerwärmende Geschichte: Eine 20 Jahre alte Flaschenpost ist auf Mallorca gefunden worden. Mit damals sechs Jahren hatte die Gütersloherin Jana Kiffmeyer die kleine Plastikflasche im Sommerurlaub von Alcúdia aus auf die Reise geschickt – jetzt hat sie Post von der Insel bekommen.

Aufgeregt erzählt die junge Frau der Redaktion des Mallorca Magazins ihre Geschichte am Telefon: Am Montag, 27. Januar, kam sie von der Arbeit nach Hause und ihr Vater reichte ihr einen Brief. "Mit Post aus dem Ausland hatte ich nicht gerechnet. Als ich dann Mallorca als Absender las, wunderte ich mich nur", so die 26-Jährige. Und dann folge die Überraschung: "Zwei Ranger des Naturparks hatten meine Flaschenpost Anfang Januar in einem der Kanäle des Parks gefunden!"

Nostalgisch mit Diddl-Briefpapier – die auf Mallorca gefundene Flaschenpost der Deutschen Jana Kiffmeyer. Alle Fotos: privat

Jana Kiffmeyer staunte nicht schlecht: Der Brief stammte von einem spanischen Mitarbeiter des Naturparks S’Albufera im Nordosten der Insel und war auf Englisch per Hand geschrieben. "Er hatte sich so viel Mühe gegeben und mir seine Kontaktdaten hinterlassen. Ich schrieb ihm gleich eine Mail und er schickte mir dann Fotos von meiner Flaschenpost."

Zuerst habe sie die junge Frau sich gar nicht entsinnen können, doch mit den Bildern kamen dann auch ihre Erinnerungen wieder. Im Juni 2005, so erzählt Jana Kiffmeyer, habe sie das Projekt "Flaschenpost" in Angriff genommen. Als damals Sechsjährige hatte sie den Sommerurlaub mit ihrer Familie in Alcúdia im Nordosten der Insel verbracht. Da sie noch nicht schreiben konnte, bat sie ihre Mutter um Hilfe; diese verfasste für sie den Brief auf Englisch und Deutsch – ganz nostalgisch auf Diddl-Briefpapier.

"Ich habe sogar noch Comics gemalt, zum Beispiel den kleinen Wikingerjungen Wickie aus der gleichnamigen Kinderserie und die Diddl-Maus", beschreibt die Gütersloherin. In die kleine Plastikflasche habe sie noch Muscheln und Steine gesteckt. Genau am 4. Juni 2005 sei sie am Strand von Alcúdia eigens auf einen Felsvorsprung geklettert, um ihre Flaschenpost möglichst weit ins offene Meer werfen zu können. Zu Hause fand sie sogar alte Fotos von der Aktion, gemeinsam mit anderen Kindern, die sie damals im Hotel kennengelernt hatte:

"Man wünscht sich ja immer, dass eine Flaschenpost weit um die Welt reist", sagt Jana Kiffmeyer mit einem Lachen. Dass ihre Flasche 20 Jahre später nur wenige Kilometer entfernt wieder aufgetaucht ist, scheint sie kein bisschen zu stören. "Dass diese Flasche überhaupt 20 Jahre überlebt hat, ist ein Wunder."

Mit Mallorca ist die 26-Jährige noch immer eng verbunden. Auch heute verbringt sie ihre Urlaube regelmäßig an der Playa de Palma, im Gespräch mit der MM-Redaktion schwärmt sie von der Insel, dem Wetter und den Menschen. "Mallorca ist meine Lieblingsinsel", so die Gütersloherin. Und für sie steht jetzt schon fest: "Wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich dem Finder meiner Flaschenpost in Naturpark S’Albufera einen Besuch abstatten."