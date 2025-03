Tim Kruger, der zu den bekanntesten schwulen Pornostars in Deutschland gehörte, ist in Spanien im Alter von nur 44 Jahren ums Leben gekommen. Das bestätigte seine Produktionsfirma TimTales auf der Online-Plattform "X".

Kruger, der mit bürgerlichem Namen Marcel Bonn hieß, soll spanischen und deutschen Medienberichten zufolge bei einem Haushaltsunfall ums Leben gekommen sein. Dabei gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid. Zu der genauen Todesursache gibt es derzeit nur Spekulationen. Auch bezüglich des Ortes, ob Mallorca, wo er ein Domizil besaß, oder Barcelona, gibt es widersprüchliche Informationen.

Bislang keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung oder Suizid

In den sozialen Netzwerken löste der Tod von Kruger eine große Welle von Betroffenheit aus. Auch Moderator und Schauspieler Riccardo Simonetti äußerte auf Instagram seine tiefe Trauer und schrieb: "In den letzten Jahren bist du zu einer meiner wichtigsten Bezugspersonen geworden und ich habe immer darüber gescherzt, dass du mein Schutzengel bist. Jetzt bist du nicht mehr da und hast ein Loch in aller Herzen gerissen, die dich kannten. Denn jeder Mensch, der das Privileg hatte, dich wirklich zu kennen, hat dich geliebt."

Tim Kruger war seit 2006 in vielen schwulenpornografischen Filmen zu sehen, wobei er ab 2014 auch selbst Regie führte. Er war zweimal für den GayVN Award nominiert. Die Preise, die vom AVN Magazine gesponsert wurden, sind ins Leben gerufen worden, um die Arbeit der LGBTQ- Pornoindustrie zu würdigen.