Meghan Markle, Herzogin von Sussex, Ehefrau des britischen Prinzen Harry und Unternehmerin, hat in einem Interview mit dem "People"-Magazin erklärt, dass bei der Gestaltung des Logos ihrer neuen Marke "As Ever", "Fehler" gemacht wurden, darunter auch das mutmaßliche Plagiat des Wappens der Gemeinde Porreres auf Mallorca. Vor zwei Wochen hatten mehrere Medien nach der Präsentation von Markles neuer Produktlinie über die entsprechende Ähnlichkeit berichtet. "Ich danke allen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, Fehler zu machen und sie aufzuarbeiten und mir dadurch auch selbst zu vergeben", sagte Markle. "Es ist eine Lernkurve."

Bemerkenswert ist, dass die Reaktion des Rathauses von Porreres nicht darin bestand, Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Die Bürgermeisterin, Xisca Mora, lud Meghan Markle sogar offiziell ein, Porreres zu besuchen und "die beste Aprikosenmarmelade der Welt, die aus Porreres" zu probieren. Mora gestand, dass "wir nicht wütend sind, aber wir wollen nicht, dass ein historisches Bild dupliziert wird" und dass "wir uns nicht auf einen Rechtsstreit oder etwas Ähnliches einlassen werden, wir nehmen es als Scherz", obwohl sie hinzufügte, dass "unser Wappen uns identifiziert und unser kulturelles und historisches Erbe hervorhebt, und wir wollen, dass es respektiert wird". In Porreres ist eine samtene Frucht der Star In Bezug auf Moras Einladung auf ein Glas Aprikosenmarmelade ist es erwähnenswert, dass Porreres das Aprikosendorf schlechthin ist: Aufgrund seiner guten Lage für diese Frucht ist es eine der Gegenden Mallorcas mit der höchsten Aprikosenproduktion. Architektonisch sind in der Gemeinde die spätgotische Kirche Nuestra Señora de la Consolación hervorzuheben und das Oratorium San Felipe Neri, ein Barockbau mit einer spektakulären Fassade. In Porreres leben fast 6000 Menschen. Meghan Markle war schon mehrmals auf Ibiza, hat aber im Gegensatz zu ihrem Ehemann Prinz Harry Mallorca noch nie besucht. Markles Unternehmen, das eine exklusive Marmelade und andere Produkte verkaufen soll, hat noch keinen Starttermin. Wahrscheinlich wird der Start mit der Veröffentlichung ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan", die in dieser Woche Premiere hat, zusammenfallen. Markle selbst wurde vor ihrer Heirat ins britische Königshaus durch eine Rolle in der Serie "Suits" der Streaming-Plattform bekannt.