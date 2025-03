Noch befindet sich der sogenannte "Ballermann" auf Mallorca aufgrund der Wintersaison im Tiefschlaf.Doch für den früheren Megapark-Direktor Carlos Lucio, der 2024 unter die Playa-Wirte gegangen ist, ist genau das die ideale Zeit, um Pläne zu schmieden und Renovierungsarbeiten an seinen Lokalen in der "Bierstraße" durchzuführen, wie er MM gegenüber verriet. Sein "Et Dömsche" startet am 27. März in die neue Saison und das "Sommerland" am 3. April. Auch das neue “Sommerland Mallorca”, das früher als "Las Palmeras" bekannt war, kommt als dritte Gaststätte hinzu, doch sei das genaue Datum für die Eröffnung noch unklar – voraussichtlich wird es sich jedoch um den 3. oder 10. April handeln.

"Manchmal hängt der Zeitpunkt nicht nur von uns , sondern auch von den Handwerksarbeiten ab. Ich möchte jedoch, dass das Lokal perfekt aussehen soll, schließlich wollen wir den Gästen einiges bieten", so Lucio. Im "Et Dömsche" habe man einiges an Renovierungsarbeiten an der Außenterrasse durchgeführt und in den vergangenen Wochen ein neuen, weiteren LED-Bildschirm installiert. "Auch kulinarisch stocken wir auf und servieren den Gästen ein paar typische Kölner Gerichte."

Privat baut er für sich und Isi Glück ein neues Liebesnest

Auch im "Sommerland" habe man einiges aufgehübscht und die Lagerungsräume ausgearbeitet. "Das sind vielleicht Dinge, die die Besucher nicht auf den ersten Blick bemerken, uns jedoch wesentlich beim Service und beim Arbeiten helfen", so der Neu-Gastronom. Last but not least wurden zudem etliche, aufwendige Arbeiten am neuen "Sommerland Mallorca" durchgeführt. "Wir stylen die Gaststätte so auf, dass sie einen gemütlichen Biergarten-Touch hat und optisch mit der hohen Decke dem anderen Sommerland-Lokal in der Farbe Beige ähnelt. Derzeit arbeiten wir an den Bädern und Toiletten, die auch mit Holz-Elementen ausgestattet sein werden."

Lucio, der mit der Schlagersängerin und Megapark-Star Isi Glück verheiratet ist, ist derzeit auch privat stark im Baufieber. Momentan konstruiert der Mallorquinier nämlich für sich und Isi Glück ein neues Zuhause. "Wir haben über 34 Monate auf die Baulizenz gewartet, die von der Gemeinde Llucmajor erteilt wird. Das war doch etwas frustrierend, doch nun geht es endlich voran und bis Juni oder Juli wollen wir mit dem Eigenheim fertig sein." Momentan seien die ehemalige Schönheitskönigin Isi Glück und Carlos Lucio dabei, die passenden Möbel für ihr neues Liebesnest auszusuchen.